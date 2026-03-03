La poésie vietnamienne en l’honneur

La 24 e édition de la Journée de la poésie vietnamienne, placée sous le thème "Trước biển lớn" (Devant l’immensité de la mer), se tient le 3 mars, soit le 15 e jour du premier mois lunaire, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est). Ce thème ouvre des réflexions profondes sur le rôle et la dignité de la poésie et de la littérature face aux grandes opportunités du pays dans une nouvelle ère de développement.

Photo : Nhân Dân/CVN

Le poète Nguyên Quang Thiêu, président de l’Association des écrivains du Vietnam, a affirmé que la Journée de la poésie vietnamienne est depuis longtemps devenue un événement culturel à forte portée sociale, un lieu où la poésie rencontre le public, où les valeurs spirituelles durables de la nation sont transmises et perpétuées de génération en génération.

Le choix de la province de Quang Ninh comme hôte revêt à la fois une signification géographique et une profondeur historique et culturelle.

Cette terre, étroitement liée à la mer et aux îles, ouverte sur l’océan, a également été le théâtre d’un événement marquant de l’histoire poétique nationale : en 1988, Quang Ninh fut la première province à organiser une Journée de la poésie à l’échelle provinciale, à l’occasion du 520e anniversaire du poème gravé par le roi Lê Thanh Tông sur la paroi du mont Bài Tho.

Le comité d’organisation a souligné que le thème "Trước biển lớn" a été choisi dans un contexte particulier pour le pays. Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam vient de s’achever avec succès, ouvrant une nouvelle phase de développement portée par une vision à long terme et une aspiration vigoureuse à l’essor national.

Dans cette dynamique, la "haute mer" symbolise également l’aspiration à l’intégration internationale, à la mondialisation, au développement scientifique et technologique, ainsi qu’aux profondes mutations culturelles, intellectuelles et sociétales.

Photo : VNA/CVN

Face à cette "haute mer", le "navire de la nation" a besoin de courage, d’intelligence et de profondeur culturelle pour ne pas être emporté par les vagues, mais avancer avec assurance et détermination.

Inspiration inépuisable

Toujours selon ce comité, le fait que la 24e Journée de la poésie vietnamienne soit organisée dans un espace maritime revêt une forte portée symbolique, tout en permettant à la poésie de se fondre dans la vastitude de la nature et d’ouvrir de nouvelles émotions esthétiques, tant pour les créateurs que pour le public.

La mer, par son immensité, sa fougue et sa générosité, est depuis toujours une source d’inspiration inépuisable pour la poésie vietnamienne, de l’Antiquité au Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne et contemporaine.

À cette occasion, le public pourra écouter des œuvres consacrées à la mer, signées par des poètes de renom tels que Nguyên Khoa Điêm, Huu Thỉnh, Trân Nhuân Minh, Trân Đang Khoa, Thuân Huu ou encore Nguyên Viêt Chiên.

Seront également présents de jeunes visages de la scène poétique contemporaine qui s’imposent progressivement dans le paysage littéraire, comme Lu Mai et Nguyên Thị Kim Nhung, illustrant clairement l’esprit de transmission intergénérationnelle - un facteur essentiel de la vitalité durable de la poésie.

Une nouveauté annoncée lors de la conférence de presse réside dans la combinaison de la poésie et de la musique lors de la Soirée poétique de cette année. Plusieurs chansons célèbres sur le thème de la mer, mises en musique à partir de poèmes remarquables, seront présentées selon une structure particulière : le poète, auteur du texte, partagera d’abord les circonstances de la création et lira le poème original, avant que le public ne découvre la chanson inspirée de ce texte.

Une dirigeante de la province de Quang Ninh souligne que cette province considère l’accueil de la Journée de la poésie vietnamienne à la fois comme un honneur et comme une occasion de présenter largement l’image de cette terre et de ses habitants, riches d’une longue tradition culturelle et d’un fort potentiel créatif, où la mer, l’histoire et la poésie se rencontrent et s’entrelacent.

Photo : VNA/CVN

Quang Ninh souhaite que l’édition de cette année laisse une empreinte marquante dans le cœur du public et devienne un événement culturel emblématique, diffusant l’amour de la poésie et de la littérature dans la vie artistique et culturelle à l’échelle nationale.

Nouveaux horizons

Dans le cadre de l’événement, la table ronde intitulée "La dignité de la poésie" est très attendue. Dans un contexte marqué par l’essor rapide des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, la poésie se trouve aujourd’hui face à de nombreuses opportunités, mais aussi à des défis non négligeables : une certaine facilité dans la création, le risque de dilution des valeurs et la pression des goûts immédiats.

C’est un forum où poètes et chercheurs pourront échanger, débattre et chercher des réponses à une question essentielle : comment les écrivains peuvent-ils préserver leur intégrité et leur personnalité, protéger et créer de véritables valeurs poétiques, afin d’affirmer la dignité du poète dans le monde contemporain.

Cette année, la poésie sortira de l’espace clos des salles et des scènes pour aller directement à la rencontre de la vie quotidienne. Ainsi, des poètes se rendront dans les mines, les écoles, les usines et les unités militaires afin d’échanger avec le public, de lire leurs poèmes et de dialoguer avec les habitants locaux.

Cette initiative est considérée comme une démarche illustrant clairement l’esprit d’"une poésie aux côtés du peuple", ramenant la création poétique au cœur même du rythme du travail et de la vie des gens ordinaires.

La 24e Journée de la poésie vietnamienne suscite également l’attention avec un espace artistique ouvert, où 50 vers remarquables consacrés à la mer - sélectionnés dans la poésie antique, médiévale et moderne - seront présentés sur des "voiles poétiques", a informé le comité d’organisation. Cet espace a été conçu par le photographe Duong Minh Long.

À cette occasion, la Maison d’édition de l’Association des écrivains publiera également le recueil de poésie "Trước biển lớn", réunissant des œuvres représentatives en lien avec le thème choisi, contribuant ainsi à préserver l’empreinte de la Journée de la poésie 2026.

Cette année, dans le cadre de la 24e Journée de la poésie vietnamienne, de nombreuses villes et provinces organisent leurs activités.

Thuy Phuong - Hoàng Phuong/CVN