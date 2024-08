Promouvoir les exportations du Vietnam vers l’Amérique du Nord et le Canada

L'Association commerciale Vietnam - Canada (VCBA), en collaboration avec le Centre de promotion de l’investissement et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a organisé le 9 août un séminaire hybride pour aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux marchés nord-américain et canadien.

>> Les exportations vietnamiennes retrouvent de l’allant

>> Les exportations vietnamiennes se redressent mais restent confrontées à des défis

>> De nombreuses opportunités pour les exportations vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

C'est l'un des projets que la VCBA se concentrera sur la mise en œuvre dans un avenir proche.

Dans le cadre de ce projet, la VCBA aidera les entreprises vietnamiennes désirant à étendre leurs opérations à accéder au marché canadien et à y exporter leurs marchandises. De plus, les entreprises vietnamiennes peuvent également profiter de la porte d’entrée du Canada pour accéder au marché nord-américain.

Le président de la VCBA, Châu Tu Cuong, également propriétaire de la chaîne de supermarchés 88 à Vancouver, a souligné les potentiels des produits vietnamiens sur les marchés canadien et nord-américain.

Au premier semestre 2024, le Canada a importé du Vietnam plus de 228 millions d'USD de produits agricoles et alimentaires de toutes sortes, représentant 5,5% de la valeur totale des exportations vietnamiennes vers la région, soit une augmentation d'environ 24% sur la même période l’année dernière.

Les principaux produits vietnamiens exportés vers ce pays appartiennent au groupe des produits de mer et des produits aquatiques transformés, avec un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'USD.

Les résultats s’explique aux avantages apportés par l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), qui permet aux exportateurs vietnamiens de bénéficier d'opportunités d'accès au marché plus favorables que les concurrents chinois ou ceux d'autres pays membres de l’ASEAN.

Ces derniers temps, les entreprises d'import-export et les chaînes de supermarchés vietnamiennes au Canada, ayant l'avantage de comprendre les goûts et les préférences des Vietnamiens et des Asiatiques, sont devenues des canaux de distribution extrêmement importants, contribuant ainsi à introduire les produits vietnamiens sur le marché canadien en particulier et sur le marché d'Amérique du Nord en général.

Le projet ci-dessus de la VCBA et l’ITPC créera la base d'une coopération. Initialement, la chaîne de supermarchés 88 sera chargée de servir de point focal pour aider les détaillants vietnamiens à y vendre leurs produits.

Grâce à la coopération étroite entre la VCBA et l’ITPC, les produits vietnamiens auront bientôt leur place sur les marchés canadien et nord-américain, a indiqué Châu Tu Cuong.

VNA/CVN