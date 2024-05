Président Hô Chi Minh : près de 32.000 personnes rendent hommage en son mausolée

Les gens faisaient la longue queue en ordre pour entrer dans le mausolée avec un sentiment de respect et de reconnaissance à l’égard du grand dirigeant. Au hall central du mausolée, les gardes d’honneur militaires sont responsables de protéger "le sommeil de l’Oncle Hô". Ils appliquent rigoureusement les règles concernant l’habillement et le comportement.

Le Président Hô Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre). Il a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale, tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde. Il a mené la lutte pour l’indépendance nationale et a fondé la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, en 1945.

Le visite du mausolée de Hô Chi Minh apporte aux visiteurs non seulement une expérience extraordinaire mais encore leur fait connaitre une partie d’histoire du Vietnam. Pour les Vietnamiens, son mausolée est aussi un illustrateur vivant de l’unité nationale.

Photo : VNA/CVN

Le monde entier connaît le Président Hô Chi Minh comme Héros de l'indépendance nationale, éminent homme de culture, ou encore grand penseur, théoricien hors pair, grand poète de la nation, grand journaliste révolutionnaire, stratège génial, diplomate exemplaire.

Le comité de gestion du mausolée s’est coordonné avec le Service du tourisme de Hanoï pour distribuer gratuitement des bouteilles d’eau, du lait et des gâteaux aux visiteurs en ce jour spécial qu’est l’anniversaire du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN