Le Président Hô Chi Minh, symbole de la paix pour le peuple vietnamien et le monde

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam à Rome, Duong Hai Hung, a souligné les significations importantes de cet événement car il a permis de présenter les contenus les plus importants sur le Président Hô Chi Minh et sa pensée sur le processus de Dôi moi (Renouveau) mené par le Vietnam depuis près de 40 ans.

En outre, la table ronde a également fourni des informations sur le séjour du grand leader vietnamien en Italie pendant les années 1930, ce qui a contribué à approfondir la solidarité entre les deux nations, a-t-il souligné.

Selon Lê Van Loi, vice-directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'Italie dans la recherche et la promotion des valeurs de la pensée de Hô Chi Minh, ainsi que des pensées de grandes personnalités et célébrités culturelles du monde, est un moyen pratique d'améliorer la compréhension et la confiance mutuelles et de trouver une voix commune dans les relations d'amitié, de coopération et de développement.

Le secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, a déclaré que la pensée de Hô Chi Minh, avec le marxisme-léninisme, étaient devenus une référence pour l'ensemble du mouvement communiste international, dont celui en Italie.

Selon lui, les communistes italiens s'intéressent à la pensée qui guide les actions des communistes vietnamiens pour affirmer une alternative au système capitaliste et construire une société socialiste moderne, qui considère le bonheur du peuple comme objectif principal.

Des sources fiables montrent qu'au début de juin 1928, le jeune Nguyên Ai Quôc (alias Hô Chi Minh) quitta Berlin (Allemagne), traversa la Suisse et arriva en Italie, notamment à Milan, Rome et Naples. Bien que son séjour en Italie ait été court, il marqua le chemin du leader vietnamien vers l'indépendance, la liberté, le bonheur, la paix et l'amitié entre les peuples.

VNA/CVN