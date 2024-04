Promouvoir la marque nationale du Vietnam

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a organisé mardi 16 avril à Hanoï la cérémonie d’ouverture de la Semaine nationale de la marque 2024 et du Forum international de la marque nationale du Vietnam 2024 sur le thème “Promotion des valeurs fondamentales”.

>> Pour un label national fort

>> Le label national se met au vert

>> Affirmation de la marque vietnamienne sur la scène internationale

Photo : Mai Huong/CVN

Le Forum international de la marque nationale du Vietnam est un événement annuel qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la marque du Vietnam. Son objectif est de favoriser un dialogue approfondi et multidimensionnel. L’événement a attiré de nombreux délégués des organismes de gestion, des experts nationaux et étrangers, des organisations nationales et étrangères ainsi que des entreprises impliquées dans l’édification et le développement de la marque.

Valeurs fondamentales

“La valeur de la marque nationale du Vietnam a affirmé son prestige et sa position de plus en plus élevée sur la scène internationale, tout en représentant la stature du pays dans son intégration internationale”, a affirmé Nguyên Sinh Nhât Tân, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, lors de la cérémonie d’ouverture.

“Le Vietnam est toujours considéré comme l’une des économies les plus dynamiques et ouvertes au monde, devenant ainsi la 4e plus grande économie de l’ASEAN et la 40e au monde”, a-t-il ajouté.

Photo : Mai Huong/CVN

Selon Brand Finance, le premier groupe mondial indépendant d’évaluation de marques, le label national du Vietnam a connu un taux de croissance de 102% pendant la période 2019-2023. La valeur de la marque nationale en 2023 a atteint 498,13 milliards d’USD, soit une augmentation de 15,6% par rapport à l’année 2022, et a connu une croissance continue à deux chiffres au cours des cinq dernières années, se classant au 33e rang des 121 marques nationales fortes au monde.

Le programme de la marque nationale du Vietnam est celui de la promotion commerciale spécifique, à long terme et unique du gouvernement, qui confie au ministère de l’Industrie et du Commerce un rôle d’agence permanente, chargée de la coordination avec les ministères et les branches pour mettre en œuvre des actions visant à édifier l’image du Vietnam en tant que pays ayant le prestige sur les marchandises et les services de haute qualité pour augmenter la fierté et l’attractivité du pays et de sa population, contribuant à promouvoir le développement du commerce extérieur et à améliorer la compétitivité nationale.

Après plus de 20 ans de formation et de développement, le programme de la marque nationale du Vietnam a obtenu des résultats positifs, attirant une attention particulière et créant du prestige auprès des entreprises, des agences de gestion, ainsi que des consommateurs nationaux et étrangers.

En outre, le programme soutient toujours les localités, les associations et les entreprises pour développer des labels de produits, de biens et de services de haute qualité.

Photo : Mai Huong/CVN

Selon le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân, le thème du forum est un appel à une grande responsabilité et à des défis importants. L’élévation des valeurs fondamentales constitue non seulement le renforcement du développement économique, mais aussi l’édification de la culture d’entreprise et la croissance durable.

“Dans l’époque de changements rapides, la concurrence est de plus en plus féroce avec le soutien de la technologie et de l’intelligence artificielle. Les valeurs fondamentales deviennent plus importantes. Ce sont des principes immuables et les bases sur lesquelles nous pouvons édifier et développer la marque de chaque entreprise, de chaque localité en particulier et du pays”, a souligné le vice-ministre.

Ces dernières années, les entreprises vietnamiennes ont réalisé de nombreux progrès dans la création et le développement de marques, améliorant ainsi la compétitivité des produits pour attirer les investissements et développer le commerce extérieur.

De nombreux défis

Toutefois, l’économie vietnamienne est toujours confrontée à de nombreux défis. La stratégie d’exportation n’est pas durable. Les litiges de commerce international concernant les marques dépassent les capacités de résolution d’une entreprise, d’une branche ou d’une localité. Par conséquent, pour construire et développer efficacement une marque, il est nécessaire de trouver des valeurs fondamentales et exceptionnelles.

Photo : CTV/CVN

Lors du forum, des experts et des intervenants issus d’organismes de gestion d’État, de l’Université RMIT (Australie) et d’un certain nombre d’entreprises dont les produits sont porteurs de la marque nationale ont partagé les valeurs fondamentales du pays et proposé des solutions pour les améliorer. Ils ont discuté de la valorisation de la force et de l’augmentation de la valeur des produits “Made in Vietnam” à travers des activités de développement et de création de marque. De plus, ils ont évoqué l’expérience internationale en matière d’édification et de développement de la marque, tout en proposant des orientations et des solutions pour le Vietnam.

Dans le cadre des activités de célébration de la Journée de la marque du Vietnam (20 avril), le ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec d’autres ministères, localités, organisations et entreprises, met en œuvre le programme de la Semaine de la marque nationale du Vietnam 2024 du 15 au 21 avril, comprenant de nombreuses activités.

Parallèlement, une exposition de photos sur les réalisations de la marque nationale du Vietnam a été organisée en marge du Forum international de la marque nationale du Vietnam 2024.

Mai Huong/CVN