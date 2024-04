Connecter les entreprises d’innovation vietnamiennes et sud-coréennes

Un événement de promotion des investissements a eu lieu le 15 avril dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), visant à connecter les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes dans le domaine de l'innovation et des start-up.

>> Vietnam - République de Corée : coopération touristique entre Ninh Thuân et Gwangju



>> Les relations Vietnam - République de Corée sont au meilleur stade de leur histoire

>> Le Vietnam copréside le 28e dialogue ASEAN - République de Corée

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé conjointement par le Département municipal des sciences et technologies, les autorités de la ville de Cheongju dans la province de Chungbuk de la République de Corée et le Technoparc de Chungbuk.

Dans son discours, la directrice adjointe du Département municipal des sciences et tdes echnologies, Pham Thi Sen Quynh, a déclaré que depuis 2017, le département avait proposé au Comité populaire municipal d'émettre des politiques pour soutenir le développement de l'écosystème de startups innovantes de Hai Phong, contribuant ainsi à attirer des entreprises et investisseurs nationales et étrangères à investir dans des entreprises en démarrage.

Un réseau d'investisseurs a été constitué pour les projets de start-up et d'innovation, mettant en relation les entreprises avec des clients qui achèteront et commanderont leurs produits, services et solutions technologiques, a-t-elle ajouté.

Selon Pham Thi Sen Quynh, le département a signé un accord de coopération avec le Technoparc de Chungbuk en septembre de l'année dernière. En conséquence, les unités concernées ont organisé une conférence pour relier les investissements dans les entreprises innovantes au Vietnam et en République de Corée. Elle a estimé que la conférence offrait une opportunité aux fonds d'investissement de se connecter avec des startups des deux pays pour explorer des accords d'investissement, contribuant ainsi à développer les marchés des deux côtés.

Photo : VNA/CVN

Lee Beom-seog, maire de la ville de Cheongju, a salué le potentiel de Hai Phong dans le développement d'un écosystème mondial d'innovation et de startups, précisant que cette coopération aidera les parties à s'adapter rapidement aux changements rapides du monde dans un environnement scientifique et technologique extrêmement compétitif.

Lors de l'événement, des représentants d'entreprises sud-coréennes ont présenté des technologies exceptionnelles telles que les semi-conducteurs et les cosmétiques aux entreprises de Hai Phong et du Vietnam.

Dao Vu Thai, directeur adjoint d'AIM Tech Company, a déclaré que l'événement était une opportunité pour les entreprises nationales dans le domaine de l'innovation et des startups d'explorer des opportunités de coopération avec des partenaires majeurs.

À cette occasion, l'Association des jeunes entrepreneurs de Hai Phong et l'Association des entreprises de la ville de Cheongju de la République de Corée ont signé un protocole d'accord sur la coopération.

VNA/CVN