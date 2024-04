Le dollar américain continue de s'apprécier par rapport au dông vietnamien

Photo : VNA/CVN

À midi, Vietcombank a affiché des taux d'achat et de vente allant de 24.978 VND à 25.348 VND, soit une augmentation de 168 VND par rapport au 15 avril. De même, les taux de BIDV ont été enregistrés à 25.036 VND et 25.346 VND, tandis que les taux de Vietinbank étaient de 25.020 VND et 25.348 VND.

Le taux officiel de la Banque d'État du Vietnam (SBV) a été affiché à 24.141 VND, soit une augmentation de 45 VND par rapport à la veille. Sous la marge de +/-5%, les banques appliquent un taux de change plafond de 25.348 VND par USD et un taux de change plancher de 22.933 VND par USD.

Le 15 avril, le taux de change a connu d'importantes fluctuations après une semaine de gains prononcés du dollar. L'indice du dollar américain (DXY), mesurant la force du billet vert par rapport à un panier de six principales devises, a bondi de 2,6 % la semaine dernière et maintient actuellement un mouvement latéral autour du seuil de 106 points.

Depuis le 12 avril, le dollar américain s'est renforcé par rapport au dông vietnamien pendant quatre jours consécutifs, à partir d'un taux de change de 24.096 VND pour 1 USD.

Depuis le début de l'année, le billet vert a gagné 3,6% face au dông vietnamien, poussant le taux de change jusqu'au plafond fixé par la Banque centrale.

VNA/CVN