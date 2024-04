Une dynamique positive sur le marché immobilier

>> Des experts optimistes quant aux perspectives immobilières

>> L’immobilier bénéficiera-t-il de la croissance issue de la reprise économique en 2024 ?

>> L’immobilier au Vietnam attractif pour les étrangers

>> La Loi foncière amendée stimule les envois de fonds vers le marché immobilier

>> La Loi foncière (amendée) donnera une nouvelle impulsion au marché immobilier

Photo : VNA/CVN

L'information a été partagée lors d'une conférence organisée lundi 15 avril par l'Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS) pour annoncer un rapport sur le marché immobilier vietnamien au cours du premier trimestre et les prévisions pour le deuxième trimestre.

Selon Trân Van Binh, vice-président et secrétaire général de la VARS, l'économie vietnamienne a montré des signes de vitalité au cours du dernier trimestre et devrait maintenir une trajectoire de croissance positive.

Selon une enquête réalisée par la VARS, jusqu'à 70% des clients et investisseurs sont prêts à dépenser de l'argent dans l'immobilier en 2024 s'ils trouvent des produits appropriés. Les terrains et les logements de faible hauteur sont les deux segments qui reçoivent le plus d'attention.

Photo : VNA/CVN

Au premier trimestre 2024, un total de 20.541 produits ont été livrés, dont 4.300 nouveaux produits. Notamment, une série de projets immobiliers d'un milliard de dollars ont été lancés simultanément.

Concernant la structure de l'offre, Lê Dinh Chung, directeur général de SGO Homes a déclaré que le segment des immeubles de faible hauteur et des terrains représente toujours la plus grande proportion. La structure de l'offre d'appartements est de plus en plus "penchée" vers les segments haut de gamme. Il y avait 1.250 logements abordables proposés à la vente au premier trimestre, soit un taux de croissance de plus de 70% par rapport au 4e trimestre 2023.

Le Dr. Nguyên Van Dinh, vice-président de l'Association immobilière du Vietnam et président de la VARS, a souligné que le marché immobilier possède actuellement suffisamment d'éléments prêts à servir de tremplin au processus de redressement.

VNA/CVN