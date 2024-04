Soc Trang renforce la sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN

Une réunion de sensibilisation sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a été organisée lundi 15 avril auprès d’une centaine de pêcheurs, armateurs et capitaines dans le district de Trân Dê, province méridionale de Soc Trang.