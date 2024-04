Le secteur du textile-habillement cherche à maintenir son taux de croissance

Le secteur du textile-habillement prend activement des mesures appropriées visant à stimuler la production et les activités commerciales face à des défis tels que la baisse de la demande, les stocks élevés et l'instabilité géopolitique dans le monde.

À l’heure actuelle, les commandes sont assez nombreuses, mais les prix ne sont pas améliorés. En effet, la valeur de plusieurs contrats diminue de 30 à 50% par rapport à l’année dernière, selon les représentants de certaines entreprises du secteur.

En outre, il est probable que les prix du coton demeureront élevés en raison de la spéculation et des difficultés logistiques. Les exportations de fils vers le marché chinois semblent plus difficiles, car la Chine prend diverses mesures pour soutenir la production nationale.

Cao Huu Hiêu, directeur général du Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex), a insisté sur la nécessité des mesures visant à maintenir les commandes, à améliorer la productivité et à réduire les coûts.

Le président du conseil d’administration de Vinatex, Lê Tiên Truong, a affirmé qu'il existait toujours une marge de manœuvre pour les entreprises ayant de bonnes stratégies commerciales, une bonne productivité, des produits de qualité et des avancées progressives vers l'économie numérique et l'économie verte.

Dans les temps à venir, Vinatex surveillera de près la situation du marché et le fonctionnement de ses membres afin d’avancer des mesures flexibles et innovantes pour développer les produits et rechercher de nouveaux marchés, a-t-il déclaré.

Nguyên Xuân Duong, président du conseil d’administration de Hung Yên Garment Corporation, a souligné que le coût élevé des intrants et le départ de nombreux ouvriers vers des marchés tels que la République de Corée et le Japon, constituaient des difficultés. De plus, la baisse de la demande mondiale de 5 à 10% par rapport à 2023 et plusieurs grandes marques de mode au bord de la faillite sont d’autres défis qui rendent la situation des entreprises vietnamiennes plus difficile.

Nguyên Xuân Duong a exhorté les ministères et organes compétents à prendre des politiques appropriées pour aider les entreprises à accéder aux capitaux afin de renforcer les investissements et de développer la production.

Entre janvier et mars, les exportations de textile-habillement ont augmenté de près de 10% sur un an pour atteindre près de 10 milliards d'USD. L'objectif fixé pour l’ensemble de l’année est de 44 milliards d'USD.

