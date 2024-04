Tiên Giang maintient un bilan sans faute dans la lutte contre la pêche INN

La province de Tiên Giang, dans le delta du Mékong, a connu des succès dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), aucune violation de la part de ses navires de pêche n'ayant été signalée depuis 2022.

Photo : VNA/CVN

Le Service provincial de l'agriculture et du développement rural a indiqué qu'au premier trimestre 2024, il avait collaboré avec le commandement provincial des gardes-frontières, le commandement de la région navale 2, le commandement de la région 3 de la Garde côtière et d'autres agences compétentes pour organiser deux rencontres afin de sensibiliser 250 pêcheurs sur la lutte contre la pêche INN. En outre, 600 documents d'information et 1.000 drapeaux nationaux leur ont été distribués.

Jusqu'à présent, tous les bateaux de pêche de Tiên Giang sont équipés de systèmes de surveillance satellitaire.

Photo : My Anh - Cva/CVN

Le colonel Truong Công Sau, commandant adjoint du commandement provincial des gardes-frontières, a déclaré que les postes de contrôle des frontières ont contrôlé strictement l'entrée et la sortie des bateaux de pêche. Ils veillent strictement à ce que les navires de pêche hauturière ne violent pas les eaux des pays voisins et à ce qu'aucun bateau non autorisé soit en activité en mer.

Tiên Giang dénombre aujourd'hui 1.275 bateaux de pêche et plus de 9.140 pêcheurs. Sa production a atteint 18.658 tonnes au premier trimestre.

VNA/CVN