Ouverture de l’exposition AgroChemEx 2024

L’AgroChemEx 2024 présente au public vietnamien des engrais, des pesticides ainsi que des produits chimiques et des solutions pour protéger les plantations maraîchères, fruits et légumes, au bénéfice des producteurs, des entreprises et des paysans vietnamiens.

Selon le comité d’organisation, l’événement devrait accueillir plus de 2.500 visiteurs et créer des opportunités de connexion d’affaires, d’élargissement du marché et de partenariats entre des producteurs, fournisseurs, importateurs et exportateurs dans et hors du Vietnam.

Selon le Département de protection végétale du Vietnam, la filière de protection végétale du pays est entrée dans une période de forte conversion vers une croissance verte et durable, avec le taux de substances de protection végétale passant de 16,67% en 2021 à 18,49% en 2022. De plus en plus d’entreprises ont investi dans la recherche et la production de protections végétales biologiques, contribuant ainsi à diversifier les protections et à améliorer la qualité des produits agricoles vietnamiens.

Au programme sont également prévus des colloques et des ateliers animés par des experts et des autorités du secteur et des associations concernées, portant sur la mise à jour des réglementations et des dispositions sur la circulation de pesticides et de substances de protection végétale au Vietnam, les tendances et les solutions technologiques internationales, un aperçu du marché au Vietnam, ainsi que la situation de la production et du commerce des engrais au Vietnam.

L’exposition AgroChemEx 2024 a été organisée par la Sarl de publicité et d’exposition Minh Vi (VEAS) et l’Association de l’industrie de protection végétale de Chine (CCPIA), avec le soutien du Département de la protection végétale relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Vietnam, l’Association des producteurs et commerçants de substances de protection végétale du Vietnam (VIPA), l’Association des engrais du Vietnam et son homologue chinois.

Texte et photos : Truong Giang/CVN