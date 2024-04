Soumission du Plan directeur de développement des aéroports pour 2021-2030

La planification de 30 aéroports, internationaux et nationaux, devrait être achevée d'ici 2025 dans le cadre du Plan directeur de développement des aéroports pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

>> Mesures pour réduire la durée des procédures d'immigration à Tân Son Nhât

>> Le projet de l'aéroport de Biên Hoà confié au Comité populaire de Dông Nai

>> L'aéroport de Long Thành nécessitera 14.000 travailleurs une fois entrée en service

Le ministère des Transports vient de soumettre au Premier ministre pour approbation des plans, politiques et mesures pour réaliser le Plan directeur de développement des aéroports pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

Photo : VNA/CVN

Le ministère se concentrera sur les grands projets et accordera la priorité aux investissements dans ceux qui jouent un rôle crucial dans le développement socio-économique et l'intégration internationale, tels que l'aéroport international de Nôi Bài, les aéroports de Tân Son Nhât et de Long Thành.

Parmi ces 30 aéroports, 14 sont internationaux, à savoir Vân Dôn, Cat Bi, Nôi Bài, Tho Xuân, Vinh, Phu Bài, Dà Nang, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khuong, Long Thành, Tân Son Nhât, Cân Tho et Phu Quôc.

Les études et les planifications de l'aéroport de Cao Bang, le deuxième de la région-capitale Hanoï, et de l'aéroport international de Hai Phong, devraient être achevées entre 2026 et 2030.

Les investissements totaux dans les infrastructures aéroportuaires pour la période 2021-2030 (sauf les projets pris en charge par Vietnam Air Traffic Management Corporation – VATM), sont estimés à 420.472 milliards de dôngs (16,7 milliards d'USD).

VNA/CVN