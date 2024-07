Efforts déployés pour promouvoir l'intégration des paiements numériques dans l'ASEAN

Le directeur général du département de l'ASEAN au ministère des Affaires étrangères du Laos, Chatoulong Bouasisavath, a déclaré qu'à la suite du succès du lien de paiement en temps réel entre l'Inde et Singapour, des initiatives similaires sont explorées avec la Malaisie et d'autres pays de l'ASEAN. S'adressant à la société indienne ANI News, le responsable a déclaré que l'Inde comprend l'ASEAN et apporte son aide au bloc. Il a déclaré que l'Inde avait également présenté cette année une proposition sur la numérisation. Une fois adopté, il renforcera davantage les relations ASEAN - Inde. Il a déclaré que les pays de l'ASEAN disposent de différents systèmes de paiement numérique et s'efforcent de les intégrer. Si l'ASEAN parvient à mettre en place un système de paiement intégré, cela deviendra plus facile pour les touristes venant d'Inde ou ceux qui s'y rendent, car ils pourront utiliser une application pour payer, a déclaré Bouasisavath. En ce qui concerne les partenariats économiques, l'ASEAN espère que l'Inde reconsidérera sa position sur le Partenariat économique régional global (RCEP), a déclaré Bouasisavath.

VNA/CVN