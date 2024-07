Ouverture des "Journées culturelles vietnamiennes en Russie"

>> Renforcement des relations d’amitié Russe - Vietnam

>> Le Vietnam attache de l’importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie

>> Ordre et Médaille de l'amitié à des membres de l’Association d’amitié Russie - Vietnam

Photo : Quang Vinh/VNA/CVN

S'exprimant lors de l'ouverture de l'événement, le ministre Nguyên Van Hùng a déclaré que les "Journées culturelles vietnamiennes en Russie" visent à mettre en œuvre la Déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie, et à s'orienter vers la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Ces dernières années, la coopération culturelle, sportive et touristique entre le Vietnam et la Russie est devenue de plus en plus étroite, efficace et les échanges entre les peuples se sont aussi renforcés. Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a souligné qu'il s'agissait d'un atout inestimable des deux peuples.

En répondant à la presse, le ministre a également déclaré que la coopération culturelle s'approfondirait à travers de nouveaux domaines de coopération tels que la formation de responsables culturels et d'artistes.

De son côté, la ministre russe de la Culture, Olga Liubimova, a affirmé que la Russie était heureuse d'accueillir cet événement majeur de la coopération culturelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie au Parlement russe, Valentina Matvienko, a également envoyé une lettre de bienvenue, exprimant l'intérêt particulier des dirigeants russes pour cet événement, ainsi que se félicitant du renforcement sans cesse de l'amitié et des bonnes relations traditionnelles entre les deux pays.

Lors de la soirée d'ouverture, des artistes de l'Académie nationale de musique du Vietnam et du Théâtre d'art contemporain du Vietnam ont offert aux spectateurs un programme artistique mémorable.

Dans le cadre des Journées culturelles vietnamiennes en Russie, une série d'activités telles que performances artistiques, programmes de promotion touristique, expositions, projection de films vietnamiens, etc. seront organisées à Moscou et Saint-Pétersbourg, afin de présenter l'image d'un Vietnam sûr, convivial, paisible, hospitalier, intégré et développé.

VNA/CVN