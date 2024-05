Opportunité pour le cinéma vietnamien à la conquête du monde

Le Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville (HIFF 2024) ayant lieu en avril dernier était un événement important pour de nombreux cinéastes et acteurs. Il vise à améliorer la qualité et la réputation du cinéma local ainsi qu’à se rapprocher des méthodes de cinématographiques d'autres cultures.

Photo : VNA/CVN

Le premier Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville (HIFF 2024) a eu lieu du 6 au 13 avril à grande échelle, suivant de près le format des festivals de cinéma du monde entier, attirant un grand nombre de cinéastes, réalisateurs et acteurs de renom venus de différents pays.

Le HIFF 2024 a proposé de nombreuses activités telles que des séminaires et conférences cinématographiques, des expositions cinématographiques, des projections de films en plein air...

Créer de la crédibilité

Selon Pham Minh Toan, le HIFF 2024 a attiré plus de 400 films, 56 projets de films participant au "Marché des projets" et 87 scénarios participant à l’"Incubateur de scénarios vietnamiens".

Selon le réalisateur Trân Thanh Huy, ces dernières années, beaucoup de jeunes cinéastes vietnamiens ont remporté lors de nombreux festivals de cinéma internationaux et de premier plan des continents, tels que Cannes, Venise, Berlin, etc. C'est pourquoi le HIFF 2024 était une bonne opportunité pour présenter le cinéma vietnamien aux amis et cinéastes.

L'artiste du peuple Dào Ba Son a déclaré que le HIFF 2024 s’est inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’industrie cinématographique de Hô Chi Minh-Ville et visait à améliorer la qualité et la réputation du cinéma vietnamien.

En ce qui concerne le HIFF 2024, de nombreux experts étrangers s'attendent à ce que le festival continue à se tenir plusieurs fois dans le temps à venir ; crée une marque pour promouvoir le développement du cinéma de Hô Chi Minh Ville en particulier et du cinéma vietnamien en général.

Photo : ST/CVN

Kim Dong-ho, fondateur du Festival international du film de Busan et président d'honneur du HIFF 2024, a déclaré que le cinéma de Hô Chi Minh-Ville en particulier et du cinéma vietnamien en général avaient un grand potentiel de développement. Cependant, la construction d’une marque pour le HIFF nécessite un soutien important des budgets de l’État et de la ville.

Selon M. Kim, lorsqu'il y aura un soutien, la marque HIFF sera l'un des points forts des événements culturels et festivals auxquels les touristes viennent chaque année, à l'instar des marques connus de la République de Corée, de la France, de l’Allemagne...

Focus sur les jeunes cinéastes

Ayant plus de 30 ans d'expérience et contribuant de nombreuses œuvres précieuses au cinéma japonais et mondial, le réalisateur Kore-eda Hirokazu a estimé que l'organisation d'un festival international du film restait un problème difficile. Il a espéré que le HIFF sera organisé dans de nombreuses années pour contribuer à l’industrie cinématographique vietnamienne et internationale.

Photo : VNA/CVN

Le célèbre réalisateur sud-coréen Kim Jee-woon a apprécié que Hô Chi Minh-Ville était une ville potentielle pour le cinéma car il existe de nombreux jeunes cinéastes ayant de nombreux d’énergie et d’idées créatives. La République de Corée est toujours prête à coopérer avec la mégapole du Sud dans le domaine du cinéma, a-t-il ajouté.

Selon Kim Jee-woon, pour créer un festival de films de qualité, il est nécessaire de planifier et d'élaborer soigneusement le programme de sélection des films. En particulier, trouver et présenter de bons films à travers le monde est un moyen de rehausser la position de l’événement. De plus, le HIFF a besoin d'une équipe de consultants expérimentés qui comprennent réellement le contexte, le marché du film et les festivals.

Selon Trân Thê Thuân, directeur du secteur municipal de la Culture et des Sports, le HIFF a fait preuve d'une préparation minutieuse et à long terme, d’un processus de mise en œuvre strict, professionnel et efficace. L'événement a fait preuve de créativité, de dynamisme et de flexibilité dans la gestion ; de coopération diversifiée et efficace entre l'État et les organisations et individus opérant dans le domaine du cinéma dans et hors du pays.

