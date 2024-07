Ouverture du Festival du film asiatique de Dà Nang 2024

>> Un festival du film promeut la passion et l’amour pour la science chez les élèves

>> Institut Goethe : le Festival de films scientifiques 2023 au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Cet événement est organisé par l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (VFDA), en collaboration avec le Service de la culture et des sports de Da Nang, et d'autres unités.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Ngô Phuong Lan, présidente de la VFDA et directrice du DANAFF, a déclaré que la première édition du Festival du film en mai 2023 fut un succès. Il fut même élu par le journal Thê thao & Van hoa (Sports & Culture) de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) comme l'un des 10 événements culturels marquants de l'année 2023.

Le festival 2024 sélectionnera et honorera d'excellentes œuvres cinématographiques vietnamiennes et d'Asie-Pacifique, les rendra populaires auprès du public et encouragera les nouveaux talents du Vietnam et de la région, a-t-elle fait savoir.

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire municipal, Lê Trung Chinh, a déclaré que le deuxième Festival du film asiatique de Dà Nang se tient du 2 au 6 juillet avec de nombreuses activités intéressantes, contribuant ainsi à promouvoir de bonnes valeurs culturelles et à honorer le cinéma vietnamien.

De nombreuses activités seront organisées, telles que des séminaires, des cours d'acteur, des rencontres avec des acteurs et actrices, des projections de films, etc. Dans le but de construire la marque "Ville d'événements et de festivals", ce Festival du film devrait devenir un événement festif exceptionnel de Dà Nang, a-t-il ajouté.

Le point culminant du festival sera les films en compétition dans deux catégories: Asian Film Awards et Vietnam Film Awards. En particulier, DANAFF II décernera pour la première fois les "Cinema Achievement Awards" à un excellent cinéaste ayant apporté de nombreuses contributions au 7e art.

VNA/CVN