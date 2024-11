Les dirigeants de la communauté du renseignement militaire de l'ASEAN reçus à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Nguyên Tân Cuong a souligné que l'environnement de sécurité mondial et régional connaissait des changements rapides, forts et imprévisibles, alors que les défis de sécurité non traditionnels comme les pandémies, le changement climatique, les catastrophes naturelles et la sécurité de l'eau sont de plus en plus féroces, les problèmes de sécurité traditionnels deviennent également plus complexes.

Ces défis dépassent la portée et le contrôle d’un pays individuel, affectant la situation sécuritaire de chaque pays, région et monde. Par conséquent, il est nécessaire que la coopération des États membres de l’ASEAN en général ainsi que le rôle des chefs du renseignement militaire et de la défense des pays du bloc régional en particulier pour réagir rapidement et assurer une vie paisible à la population, a remarqué Nguyên Tân Cuong.

Photo : VNA/CVN

Les chefs de délégation des pays de l'ASEAN ont informé le vice-ministre Nguyên Tân Cuong des résultats de l'AMICLC-1. Le succès de cet événement contribue à renforcer la coopération dans le domaine du renseignement/défense militaire au sein de l'ASEAN.

La conférence a adopté les procédures opérationnelles standard (SOP) et les termes de référence (TOR) pour le fonctionnement de la communauté du renseignement militaire de l'ASEAN (AMIC), et a annoncé le lancement officiel de l'AMIC. L'AMIC vise à renforcer la solidarité, la confiance mutuelle et le consensus entre les forces militaires des États membres de l'ASEAN.

Nguyên Tân Cuong a apprécié les résultats de l'AMICLC-1 et a souligné que le contenu discuté lors de l'AMICLC-1 reflétait des questions d'intérêt mutuel, proposait des orientations, des formes de coopération et de partage d'informations pour assurer le rôle central de l'ASEAN dans le contexte actuel.

VNA/CVN