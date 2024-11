Tô Lâm et Luong Cuong appartiennent aux délégations des députés de Hanoï et HCM-Ville

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a signé des résolutions sur le transfert des activités de député du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et du président de la République, Luong Cuong. En tant que députés de la XVe législature de l'AN, les deux dirigeants appartiennent désormais aux délégations de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.