Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important et souhaite continuer à approfondir, à rendre efficace et substantiel le nouveau cadre relationnel avec ce pays sur la base du respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun, pour les intérêts pratiques des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà lors de la rencontre avec l'ambassadeur américain au Vietnam, Marc Knapper, dans l'après-midi du 31 octobre à Hanoï.

Trân Hông Hà a apprécié les contributions de l'ambassadeur américain à la promotion des relations entre les deux pays, en particulier les réalisations obtenues par les deux parties, après un an de l'élévation de leurs relations au partenariat stratégique global.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties continuent de promouvoir les contacts, le dialogue et l'échange de délégations à tous les niveaux ; de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement ; de promouvoir la coopération dans des domaines émergents tels que l'IA, les semi-conducteurs et la formation de ressources humaines de haute qualité ; de soutenir le Vietnam dans la transition énergétique, la transition verte, la réponse au changement climatique, la conservation de la faune…

Photo : VNA/CVN

De son côté, Marc Knapper a réaffirmé le soutien des deux Partis politiques américains à la promotion des relations bilatérales.

Les agences représentatives américaines au Vietnam continueront à se coordonner étroitement avec les ministères, branches et localités vietnamiens concernés pour mettre en œuvre efficacement les contenus et les accords de coopération, dans le cadre du partenariat stratégique globale entre le Vietnam et les États-Unis, a affirmé le diplomate américain.

Selon Marc Knapper, les États-Unis soutiennent et continueront de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement. Il a convenu que les deux parties coopéreraient plus étroitement dans les domaines des hautes technologies, de l'énergie propre et renouvelable, de la conservation de la biodiversité et de la réduction des déchets plastiques des océans...

Lors de la rencontre, les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun et sont convenues que les agences compétentes des deux pays devraient se coordonner étroitement pour préparer les activités commémorant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis en 2025.

