Hô Duc Phoc appelle à plus d’efforts pour sortir de la liste grise du blanchiment d’argent

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a exhorté jeudi 12 décembre les ministères et les secteurs à faire tout leur possible pour mettre en œuvre les 17 recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) visant à retirer le Vietnam de sa liste des juridictions sous surveillance accrue (liste grise) en matière de blanchiment d’argent.

Le GAFI a ajouté le Vietnam à la liste en juin 2023. Immédiatement après cela, la Banque d’État du Vietnam (BEV) a conseillé et soumis au Premier ministre pour signature la décision N°194/QD-TTg promulguant le Plan d’action national pour mettre en œuvre les engagements du gouvernement en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Photo : VNA/CVN

Hô Duc Phoc, qui est à la tête du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d’argent, a souligné la nécessité pour les ministères et les secteurs de prioriser les ressources pour mettre en œuvre le plan d’action engagé auprès du GAFI ; de prêter attention au régime de reporting pour assurer des rapports complets et vivants ; de notifier les résultats de la mise en œuvre et demander un soutien technique au Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG) tous les trois mois et sur une base ad hoc sur demande, par l’intermédiaire de la BEV, l’agence permanente du comité de pilotage.

Le dirigeant a exhorté les ministères et les secteurs à étudier de manière proactive les recommandations du GAFI et leur méthodologie, les exigences du groupe conjoint GAFI/APG et les documents fournis par la banque centrale pour les mettre en œuvre et préparer des rapports à envoyer au GAFI/APG.

Il a chargé la banque centrale de compiler les informations des ministères et des secteurs pour les rendre compte au Premier ministre sur une base trimestrielle, et de se connecter rapidement avec les pays qui ont été ajoutés et sortis de la liste grise pour organiser des échanges et partager des expériences sur des sujets connexes.

En outre, le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Affaires étrangères et les ministères et secteurs concernés d’affecter du personnel qualifié pour traduire leurs documents spécialisés afin de garantir l’exactitude et l’efficacité.

Tous ces efforts visent à montrer au GAFI que le Vietnam s’efforce de mettre en œuvre les actions recommandées, de la rédaction des documents juridiques au respect des réglementations légales, y compris le lancement de poursuites judiciaires et d’enquêtes sur les cas de blanchiment d’argent.

Le vice-gouverneur de la BEV, Pham Tiên Dung, a déclaré qu’au moment du deuxième rapport d’étape (PR2) en septembre 2024, huit actions sur 17 avaient dépassé leurs délais. Malgré certains efforts, selon l’évaluation du groupe conjoint GAFI/APG, le Vietnam a 16 des 17 actions marquées comme "non achevées", avec une seule étiquetée comme "partiellement achevée". Compte tenu des progrès limités, l’APG a informé que le GAFI envisageait de placer le Vietnam sur sa liste des pays à haut risque soumis à un appel à l’action (liste noire).

Les représentants des ministères et des secteurs ont discuté de questions liées aux efforts de coordination ; à la mise en œuvre des actions engagées auprès du GAFI ; à l’amélioration du système juridique ; à la diffusion d’informations pour sensibiliser le public aux connaissances juridiques ; à l’inspection, à la supervision et à la lutte contre la criminalité.

Ils ont également mis l’accent sur l’apprentissage et la référence aux expériences internationales afin d’améliorer encore l’efficacité de la prévention et du contrôle du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.

VNA/CVN