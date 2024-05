Promouvoir la coopération en matière de ressources humaines

Vietnam - Japon

Le forum a été conjointement organisé par le consulat général du Vietnam à Fukuoka, plusieurs localités du Vietnam et de la région de Kyushu au Japon et des organisations vietnamiennes sur place, avec comme but de promouvoir la coopération entre les deux parties dans des domaines tels que l'approvisionnement en main-d'œuvre et la formation de ressources humaines hautement qualifiée

Le forum a réuni des représentants des dirigeants de la préfecture de Fukuoka, des dirigeants de la Fédération économique régionale de Kyushu, l'Association vietnamienne des entreprises de promotion du commerce et des investissements à Kyushu (VTIK), l'Association vietnamienne des technologies de l'information à Kyushu (VITAK), l'Association vietnamienne à Fukuoka (AVF) et de nombreux dirigeants de localités vietnamiennes, d'entreprises vietnamiennes et japonaises.

S'exprimant au forum, la consule générale Vu Chi Mai à Fukuoka a souligné que depuis 1992, des centaines de milliers de travailleurs vietnamiens sont venus travailler au Japon... Leur nombre en augmentation constante chaque année illustre leur adaptabilité au style, à l'environnement de vie et de travail et à la culture japonaise.

A cette occasion, des représentants de l’administration locale et des entreprises vietnamiennes ont présenté le potentiel de fourniture de ressources humaines de haute qualité, ainsi que les politiques préférentielles visant à promouvoir la coopération avec les partenaires japonais. Des représentants de l’administration de la préfecture de Fukuoka et des entreprises japonaises ont apprécié la qualité des ressources humaines du Vietnam ainsi que leur contribution croissante aux activités économiques locales.

A la fin du forum, la consule générale Vu Chi Mai et les dirigeants de Fukuoka ont assisté à la signature d'un protocole d'accord entre VITAK et l'Académie de langue japonaise GAG sur l'apprentissage du japonais pour des ingénieurs informatiques vietnamiens et un contrat de fourniture de main-d'œuvre dans le cadre du programme de stage entre JHL Group et Ohama Group.

Le 29 mai, un forum similaire se tiendra dans la ville d'Hiroshima avec la participation de représentants des dirigeants de la préfecture d'Hiroshima, de la Fédération économique de la région de Chukoku et de centaines d'entreprises japonaises et vietnamiennes

VNA/CVN