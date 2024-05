Le Japon soutient la modernisation des équipements médicaux de l'hôpital K

La ministre vietnamien de la Santé, Dào Hông Lan, et Sugano Yuichi, représentant en chef de l'Agence japonaise de coopération internationale au Vietnam, ont signé ce mardi 28 mai à Hanoï un accord d'aide au projet de soutien technique "Mise à niveau des équipements médicaux de l'Hôpital national de cancérologie (hôpital K)", financé par le gouvernement japonais à titre d'aide non remboursable.

>> Le Festival du Vietnam 2024 s'ouvre à Osaka

>> L'ambassadeur du Japon au Vietnam à l’honneur

Photo : VNA/CVN

La signature de l'accord marque une étape importante dans la modernisation des équipements médicaux de l'hôpital K. Il s'agit d'un projet important pour l'amélioration des capacités d'examen médical et de traitement en oncologie du secteur de la santé vietnamien, alors que le taux de mortalité dû aux maladies ces dernières années au Vietnam est passé des maladies infectieuses aux maladies non transmissibles où le cancer représente une part importante.

Le capital total de l'aide non remboursable s'élève à 1,83 milliard de yens (11,66 millions d'USD).

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, la ministre Dào Hông Lan a remercié le gouvernement japonais, l'ambassadeur du Japon au Vietnam et l'Agence japonaise de coopération internationale pour leurs nombreux soutiens au secteur de la santé ces derniers temps.

Elle a souhaité que l'ambassade du Japon au Vietnam, l'Agence japonaise de coopération internationale au Vietnam et les experts japonais soutiennent activement à la mise en oeuvre efficace de ce projet afin de renforcer les capacités d'examen, de diagnostic et traitement des maladies à l'hôpital K.

Le cancer est toujours un défi et un fardeau pour le système de santé du monde entier, dont celui du Vietnam. Chaque année au Vietnam, les décès dus aux maladies non transmissibles représentent 77% du total des décès, le cancer étant la deuxième cause. Selon les estimations de GLOBOCAN, en 2022, le Vietnam comptait plus de 180.000 nouveaux cas et environ 120.000 décès dus au cancer.

VNA/CVN