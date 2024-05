Arrestation de cinq personnes lao transportant 100 pains d'héroïne au Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'arrestation a été menée le 23 mai dans le village de La Lay, commune d’A Ngo, district de Dakrông, province de Quang Tri (Centre), par le Département contre la drogue et la criminalité, le Département des postes frontaliers des Gardes-frontières, et le Commandement des garde-frontières de la province de Quang Tri.

Ces trafiquants sont Phít Samay Colarat, 24 ans ; Nuta My Say, 29 ans ; Thíp Lat Da But Sa Lat, 23 ans ; Bun Suleovan, 47 ans et Khen Leo Van, 30 ans, selon le Département contre la drogue et la criminalité.

Ils ont avoué qu’ils avaient été payés pour transporter 100 pains d'héroïne du Laos au Vietnam.

Une enquête plus approfondie est en cours.

VNA/CVN