Formation du personnel pour le commerce électronique au Vietnam

Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce) a indiqué que de nombreuses localités avaient publié leur plan de développement du commerce électronique pour 2024, avec l’accent mis sur la formation et l'amélioration de la qualité des ressources humaines.

Par exemple, début avril, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a publié un plan visant à développer le commerce électronique cette année, qui prévoit que la ville organise des formations sur les connaissances et compétences dans la gestion de l'État en matière de commerce et transactions électroniques, de fourniture de contenus d'information sur les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux et Internet.

En 2024, Hanoï a fixé un objectif d'attirer environ 2.000 organisations, particuliers, entreprises, ménages d'affaires, gestionnaires et étudiants pour des formations sur l'application du commerce électronique. La ville a pour ambition d'élargir le marché de consommation de ses produits agricoles et artisanaux, de ses produits OCOP (À chaque commune son produit), d'autres produits de consommation... à travers les canaux de l’e-commerce. Hanoï va promouvoir les transactions de commerce électronique transfrontalières pour aider les entreprises à promouvoir les exportations à travers des conférences, des séminaires et des formations.

Afin de promouvoir la production et les activités commerciales des entreprises implantées dans la province, le Département de l'industrie et du commerce de Vinh Long (Sud) vient de publier un plan de développement du commerce électronique pour 2024. En matière de développement des ressources humaines, le plan se concentre sur l’amélioration des connaissances sur l’e-commerce, le développement de produits et des solutions d'e-commerce, l’édification de programmes et de solutions pour bâtir des marques en ligne pour les produits et services locaux, la collecte des données sur les activités du commerce électronique...

Pour aider les agences de gestion à mettre à jour les nouvelles politiques en matière de commerce électronique et aider les entreprises à surmonter leurs difficultés, le Centre de développement du commerce électronique (EcomViet) (Département du commerce électronique et de l'économie numérique, ministère de l’Industrie et du Commerce) se coordonne avec des plateformes de commerce électronique transfrontalières telles qu'Amazon et Alibaba pour déployer des programmes de connexion et des formations dans certaines villes et provinces à travers le pays.

Dans les temps à venir, EcomViet continuera à former des ressources humaines pour les localités à travers le pays ; à numériser les cours de formation ; à développer et exploiter le système Eclass.vn ; à organiser des formations sur le commerce électronique pour les enseignants de collèges et d'universités de tout le pays.

