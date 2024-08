Suède : la Banque centrale baisse son taux directeur

Photo : Reuters/VNA/CVN

"L'inflation a continué à baisser et les perspectives d'une inflation conforme à l'objectif (de 2%, ndlr) sont bonnes", a relevé la Banque centrale suédoise dans un communiqué.

La Riksbank avait laissé en juin son taux directeur inchangé à 3,75%, après avoir procédé en mai à sa première baisse en huit ans. "Si les perspectives d'inflation restent les mêmes, le taux directeur pourra encore être réduit deux ou trois fois cette année, ce qui est un peu plus rapide que ce que le Conseil d'administration avait estimé en juin", a précisé l'institution mardi 20 août.

L'inflation du pays scandinave est tombée en juin à son niveau le plus bas en trois ans, selon les données officielles. Les prix à la consommation dans le pays scandinave ont augmenté de 2,6% en juin sur un an, a montré l'office national des statistiques. Ils sont restés au même niveau en juillet.

L'inflation corrigée de l'évolution des taux de crédit immobilier (CPIF), indicateur de référence de la Riksbank, a atteint +1,7% sur un an en juillet, en-dessous de son objectif de 2%. Mais "il existe des risques liés, par exemple, à la situation géopolitique, à l'activité économique en Suède et à l'étranger, et au taux de change de la couronne, qui peuvent conduire à des résultats différents en matière d'inflation et, par conséquent, à une politique monétaire différente", a toutefois tempéré la Banque centrale.

APS/VNA/CVN