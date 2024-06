Bà Ria-Vung Tàu : 27 projets dans les parcs industriels seront mis en service cette année

Photo : VNA/CVN

À ce jour, six projets ont été mis en service ; deux ont achevé la construction d’usines et installent des équipements et des lignes de production ; 16 ont achevé les procédures d’obtention du certificat d'investissement et du permis de construire et sont en cours de construction ; trois sont en cours de demande du permis de construire, de licences environnementales…

Selon les calculs cumulatifs au cours des cinq premiers mois de l'année, la valeur de la production industrielle de Bà Ria-Vung Tàu hors pétrole et gaz était estimée à plus de 182.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 11,48% en rythme annuel, indique le Service provincial du commerce et de l’industrie.

VNA/CVN