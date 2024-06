Forum d’été de Davos 2024

Transmettre un message fort sur un Vietnam dynamique et innovant

La 15e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (Annual Meeting of the New Champions 2024), aura lieu du 25 au 27 juin, sur le thème "Les nouvelles frontières de la croissance". Environ 1.600 délégués y sont attendus.

Le Premier ministre vietnamien est l'un des rares chefs de gouvernement invités par le WEF et la Chine, pays hôte, à assister à la réunion pendant deux années consécutives, a indiqué Pham Thanh Binh.

Selon le vice-ministre, cela montre que le WEF et la Chine accordent une grande importance à la position, au rôle et aux contributions du Vietnam à la croissance économique mondiale ainsi qu'à la vision de développement du Vietnam pour l'économie future.

La réunion sera l'occasion pour le Vietnam de faire entendre sa voix sur les nouveaux problèmes, tendances et forces motrices de la croissance économique mondiale, et d'échanger des pensées sur le développement et la gouvernance aux niveaux national et mondial, a-t-il estimé.

Il s’agira également d’une occasion de promouvoir les réalisations du Vietnam en matière de croissance et de développement socio-économique, en transmettant un message fort selon lequel le Vietnam est dynamique, innovant et une destination attrayante pour les entreprises mondiales, a-t-il ajouté.

L’événement permettra en outre au Vietnam d'accroître les échanges et de promouvoir ses relations avec d'autres pays, partenaires et organisations internationales, affirmant son rôle et sa position dans la communauté internationale, contribuant ainsi à la mise en œuvre de sa politique extérieure, a-t-il affirmé.

Outre la participation à la réunion, le Premier ministre aura des entretiens et entrevues bilatérales avec de hauts dirigeants chinois, a-t-il annoncé, ajoutant que le maintien des contacts de haut niveau entre les deux parties est extrêmement important pour renforcer la confiance politique, concrétiser les perceptions communes et les accords de haut niveau entre les deux parties.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre aura durant son séjour un programme plein d'activités, tant bilatérales que multilatérales. En particulier, pour la première fois, il prononcera un discours spécial lors de la séance plénière d'ouverture. En outre, il prendra la parole lors de plusieurs séances de débat et présidera des dialogues et des discussions spécifiquement pour le Vietnam avec le milieu des affaires.

Compte tenu des réalisations du Vietnam en matière de croissance et de développement, Pham Thanh Binh s’est déclaré convaincu que la participation de la délégation vietnamienne, en particulier du Premier ministre Pham Minh Chinh, apporterait une contribution très importante au succès global de la réunion, sous trois aspects.

Premièrement, le Premier ministre partagera des évaluations, des observations et des points de vue du Vietnam sur l'économie mondiale, les perspectives, les opportunités, les défis et les « grandes transformations » du monde qui sont en cours et qui affectent le développement économique mondial à court et à long termes.

Deuxièmement, le Premier ministre proposera des solutions pour promouvoir le potentiel et les avantages de la région Asie-Pacifique, y compris le rôle des principales économies de la région telles que la Chine, affirmant les contributions responsables du Vietnam...

Troisièmement, le Premier ministre présentera les réalisations socio-économiques du Vietnam, partagera la vision, les politiques, les orientations de développement et les expériences du Parti et du gouvernement vietnamiens en matière de gestion macroéconomique. Il appellera également à la coopération du WEF et des partenaires, en particulier dans les industries émergentes et les industries prioritaires, avec des impacts omniprésents tels que l'intelligence artificielle (IA), les sciences, les technologies et l'innovation...

VNA/CVN