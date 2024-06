Vietnam Airlines vise la rentabilité en 2024

S'exprimant lors de l'événement, Lê Hông Hà, Pdg de Vietnam Airlines, a déclaré qu'en 2024, la situation économique et politique mondiale resterait difficile et continuerait d'avoir un impact sur l'industrie aéronautique.

À l’échelle mondiale, les conflits en cours entre la Russie et l’Ukraine et entre Israël et le Hamas ont perturbé les chaînes d’approvisionnement, affectant considérablement les productions et les économies.

Les prix du carburant devraient rester élevés, autour de 104 USD le baril, ce qui entraînera une hausse des coûts d'exploitation de Vietnam Airlines. Une variation de 1 USD par baril du prix du carburant se traduit par environ 230 milliards de dôngs (9 millions d'USD) de fluctuations annuelles des coûts pour l'entreprise.

Pendant ce temps, le constructeur aérospatial Pratt & Whitney a rappelé des moteurs sur les avions A321 et A320neo, provoquant une pénurie d'avions qui devrait durer jusqu'en 2025. Cela a un impact direct sur les plans d'exploitation des compagnies aériennes, leurs efforts de redressement et l'expansion du réseau.

Ces facteurs externes exercent une pression importante sur les opérations commerciales des compagnies aériennes en général, y compris Vietnam Airlines.

Par conséquent, Vietnam Airlines s'est fixé comme objectif dans son plan d'affaires 2024 de transporter environ 22,64 millions de passagers, soit une augmentation de 7,6% par rapport à la même période de l'année dernière, mais cela équivaut toujours à seulement 99% du volume de passagers de 2019.

L'entreprise s'est fixé un objectif de revenus consolidés de plus de 105 900 milliards de dôngs pour 2024, en hausse de 113,6% par rapport à l'année précédente. La société vise à réaliser un bénéfice consolidé avant impôts de plus de 4,5 billions de dôngs, le bénéfice de la société mère atteignant 105 milliards de dôngs.

Pour atteindre ses objectifs financiers, Vietnam Airlines met en œuvre un ensemble complet de mesures, notamment l'augmentation des revenus et la génération de revenus, ainsi que la poursuite rigoureuse de la gestion et de l'optimisation des coûts. La compagnie aérienne prévoit également d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources, en particulier de sa flotte d'avions.

Elle a notamment l'intention de céder sa participation dans Tân Son Nhât Cargo Services JSC, qui devrait générer environ 1,7 billion de dôngs. Ce flux de trésorerie supplémentaire devrait aider la société mère et l'entreprise consolidée à atteindre un compte de résultat équilibré en 2024, avec un bénéfice avant impôts de la société mère atteignant 105 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôts consolidé de 4,5 billions de dôngs.

Si elle atteint ces résultats commerciaux projetés, Vietnam Airlines devrait maintenir un flux de trésorerie équilibré tout au long de l’année. Le solde de clôture estimé est d'environ 517 milliards de dôngs, et la solvabilité à court terme de la compagnie aérienne devrait également connaître une légère amélioration.

Cependant, les impacts négatifs persistants de la pandémie de COVID-19 au cours des années précédentes signifient que la situation financière globale de Vietnam Airlines à la fin de 2024 devrait toujours être dans un état de déséquilibre important.

Les capitaux propres de la société mère devraient être négatifs d'environ 8,2 billions de dôngs, tandis que les capitaux propres consolidés devraient être négatifs de 17,9 billions de dôngs.

Vietnam Airlines met en œuvre un plan de restructuration complet axé sur la cession de filiales, le rééchelonnement de la dette et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des changements organisationnels, des investissements technologiques et une transformation numérique, le tout dans le but de faire face aux impacts financiers négatifs de la pandémie de COVID-19 et de restaurer progressivement la la santé financière de l'entreprise.

VNA/CVN