Un cadre politique solide, crucial pour l'économie créative

L’économie créative, bien qu’elle soit une nouvelle norme, rapporte au Vietnam des milliards d'USD chaque année. Selon une étude du CIEM, le Vietnam a initialement fait des efforts pour accéder aux industries et services créatifs. Le pays a élaboré un cadre politique pour un développement économique créatif, avec un certain nombre de politiques et de réglementations achevées et répondant aux exigences d'un développement économique créatif.

Par exemple, la réglementation vietnamienne sur la protection de la propriété intellectuelle a été élaborée conformément aux engagements internationaux et aux pratiques internationales, incitant les créateurs à promouvoir leur créativité.

Un rapport annoncé par l'ONU pour le commerce et le développement (CNUCED) en 2022 a montré que la taille du marché mondial des biens créatifs a augmenté en moyenne de 2,28% par an entre 2011 et 2020 et jusqu'à 16,56% en 2021.

La valeur d’exportations mondiales totales de services créatifs a augmenté en moyenne de 8,14% par an sur la période 2011-2020. On constate que les exportations mondiales de biens créatifs ont considérablement augmenté parce que de nombreux pays mettent en œuvre des mesures pour soutenir les industries culturelles et créatives.

Au Vietnam, MISA, un fournisseur de logiciels financiers et comptables destinés aux petites et moyennes entreprises, est un exemple d'entreprise créative réussie. L'entreprise a conçu et exporté le logiciel MISA CukCuk dans le monde entier. Après cinq ans sur le marché international, ce logiciel est actuellement disponible dans plus de 20 pays à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'USD. Il vise un chiffre d'affaires d'un million d'USD en 2024 et de 50 millions d'USD dans les cinq prochaines années.

Nguyên Anh Duong, chef du Département de recherche générale du CIEM, a déclaré que le Vietnam disposait de grands avantages dans la promotion de l'économie créative grâce à une population jeune et experte en technologie, un riche patrimoine culturel, une numérisation rapide et une intégration économique internationale croissante.

L'économiste Vo Tri Thành estime qu'une industrie créative culturelle largement connectée et fortement soutenue donnera au Vietnam une grande capacité commerciale et une compétitivité mondiale. Le Vietnam dispose d'un vaste marché intérieur, ainsi que d'un marché régional en expansion et très prometteur, a-t-il commenté.

Par ailleurs, la Dr Nguyên Thi Hoàng Hanh, directrice du Centre de recherche, de formation, de soutien et de conseil de l'Office national de la propriété intellectuelle, a déclaré que la propriété intellectuelle est l'énergie, voire l'épine dorsale et l'élément vital de l'économie créative. Elle a souligné la nécessité pour le Vietnam de promouvoir le potentiel de la propriété intellectuelle en tant qu'outil efficace de développement économique créatif.

Cependant, Trân Thi Hông Minh a estimé que le Vietnam devrait définir clairement les difficultés et les limites d'un développement économique créatif.

Elle a cité une enquête du CIEM dans certaines localités qui a montré que la compréhension de l'économie créative restait différente selon les localités, alors qu'il y avait un manque de cadre politique et de réglementations juridiques pour de nombreuses activités créatives.

Soulignant le manque de données actualisées et détaillées sur l'économie créative, Nguyên Anh Duong a estimé que dans un avenir immédiat, il est nécessaire d'améliorer les institutions politiques et juridiques afin de créer un cadre juridique approprié pour le développement de l'économie créative. Cela inclut les industries créatives et culturelles ainsi que le marché culturel créatif, tout en intégrant le développement économique créatif dans les plans de développement économique et les politiques d'exportation de biens et de services.

Il est nécessaire d'investir davantage dans les infrastructures et la technologie numérique, d'accroître l'éducation et la formation professionnelle, de promouvoir les marchés nationaux et internationaux des produits créatifs vietnamiens et de renforcer la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises liées à la création, a-t-il déclaré.

Trân Thi Hông Minh a souligné la nécessité de rénover la mentalité, les méthodes et les modèles pour créer de nouveaux espaces de croissance économique.

