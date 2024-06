Poursuivre la réduction de la TVA pour stimuler la consommation

Ces derniers mois, la politique de réduction de la TVA a contribué à abaisser les prix de vente des biens et services, favorisant ainsi la production et les activités commerciales des entreprises, ainsi que la consommation des ménages.

>> La réduction de la TVA de 2% sur certains biens et services devrait se poursuivre

>> Les députés s’accordent sur une réduction de la TVA jusqu’à la fin de l’année

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la XVe législature a convenu le 13 juin de maintenir la réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur certains biens et services du 1er juillet à la fin de l’année afin de soutenir la reprise et et le développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Cette proposition du gouvernement concerne les biens et services soumis à une TVA de 10%. Il s’agissait de la quatrième fois consécutive que le gouvernement soumettait à l’Assemblée nationale une réduction de cette taxe, envisagée comme une solution dynamique pour venir en aide aux entreprises et aux habitants. Le 29 novembre 2023, l’Assemblée nationale avait approuvé une réduction de 2% de TVA pour un certain nombre de biens et de services pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024.

Opportunités et défis

Afin de répondre rapidement à l’évolution de la situation socio-économique, il est nécessaire de déployer de manière drastique et efficace des mesures de soutien en matière d’impôts, de redevances et de loyers fonciers, en tenant compte des conditions réelles.

Selon les calculs, la réduction de la TVA pour les six derniers mois de 2024 entraînera une baisse des rentrées budgétaires de 24.000 milliards de dôngs. Au 1er semestre, la baisse de la recette due à la réduction de 2% de cette taxe est estimée à 23.488 milliards de dôngs. Ainsi, la baisse totale des recettes budgétaires s’élèvera à 47.488 milliards de dôngs pour toute l’année.

D’après le gouvernement, sur la période 2020-2023, la valeur totale des mesures d’exonération, de réduction et d’extension des impôts, taxes, charges et loyers fonciers (impôt sur les sociétés, sur le revenu des personnes physiques, TVA, taxe spéciale de consommation, taxe à l’importation, taxe de protection de l’environnement, redevances et loyers fonciers) s’est élevée à environ 700.000 milliards de dôngs.

Après une longue période de lutte contre l’épidémie de COVID-19, les entreprises nationales sont en phase de redressement, mais la production et les activités commerciales sont toujours confrontées à maintes difficultés. Au cours des trois premiers mois de cette année, le nombre d’entreprises ayant cessé leurs activités s’est élevé à 74.000, soit une augmentation de 22,8% par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans un avenir proche, la situation mondiale et régionale continuera d’évoluer de manière complexe et difficile à prévoir. La reprise économique des principaux partenaires commerciaux est encore lente, et le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de la chaîne de valeur mondiale persiste. Dans le pays, les difficultés et les défis l’emportent sur les opportunités et les avantages. Il est donc nécessaire de continuer à trouver des mesures de politique financière pour stimuler la demande et la consommation intérieure.

Le gouvernement considère que la politique de réduction de la TVA a contribué à abaisser les prix de vente des biens et services, favorisant ainsi la production et les activités commerciales des entreprises ainsi que la consommation des particuliers. Cette mesure contribue également à la création d’emplois et à la réalisation des objectifs fixés.

Photo : VNA/CVN

Épauler la reprise des entreprises

Les complexités mondiales et régionales futures, la lente reprise des principaux partenaires commerciaux et les perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement posent toujours des risques et, au niveau national, malgré les signes de reprise au cours des premiers mois de 2024, des défis subsistent. Par conséquent, la prolongation de la réduction de la TVA de 2% sur certains biens et services du 1er juillet 2024 jusqu’à la fin de l’année est jugée nécessaire pour stimuler la consommation, soutenir la reprise des entreprises, conformément au plan de développement socio-économique 2021-2025.

Le Dr. Vo Tri Thành, ancien vice-directeur de l’Institut central de recherche et de gestion économique, soutient la proposition de prolonger cette réduction jusqu’à la fin de l’année. Bien que l’économie nationale ait connu certains points positifs, un gros problème persiste, à savoir la confiance du marché et des consommateurs. Donc, le gouvernement doit continuer à maintenir la stabilité microéconomique, à assurer le fonctionnement sain du marché financier et de celui des capitaux, et à stimuler la consommation, les exportations et l’investissement (investissements directs étrangers, privés et publics). En particulier, il doit continuer à appliquer des politiques budgétaires et monétaires pour reporter la dette, réduire les impôts et taxes afin de soutenir les entreprises, créant ainsi une nouvelle impulsion pour que le Vietnam puisse suivre le rythme de la croissance mondiale.

Thê Linh/CVN