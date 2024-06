Maintenir une politique budgétaire proactive, flexible et efficace

Ces derniers temps, les conflits géopolitiques ont continué de s’intensifier, fragmentant et affectant négativement l’économie mondiale. De plus, en raison du dérèglement climatique, les conditions météorologiques dans de nombreuses régions du monde sont plus difficiles, exerçant des effets négatifs sur les activités de production agricole, entraînant des pertes et une augmentation des risques et des coûts d’assurance. Dans le pays, les difficultés sur les marchés de l’immobilier et des obligations d’entreprises persistent. Le Vietnam est l’un des pays les plus touchés par l’impôt minimum mondial sur les sociétés, officiellement appliqué depuis le 1er janvier 2024.

Photo . VNA/CVN

Du fait de ces perspectives relativement peu optimistes, la politique monétaire est gérée de manière proactive et prudente par les services compétents, garantissant ainsi peu pression inflationniste. Dans le même temps, les investissements publics s’accélèrent. Les reports temporaires d’impôts, les réductions des taxes environnementales, de celles sur la valeur ajoutée et l’immatriculation des voitures ont des impacts positifs sur les ménages et les entreprises.

Réduction des taxes et redevances

En ce qui concerne l’inflation, les organisations financières internationales telles que le Fond monétaire international, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement prévoient qu’en 2024, le taux d’inflation au Vietnam serait de 3-4% cette année. Elles estiment que la principale contrainte à l’inflation sera la pression sur les coûts. Dans le même temps, une inflation tirée par la demande pourrait survenir en raison du décaissement accéléré des capitaux d’investissement public, ce qui exercerait une pression sur les prix des matériaux de construction. Si la demande des consommateurs venait à augmenter, elle n’exercerait pas une forte pression sur les prix.

Les experts économiques remarquent qu’au cours des premiers mois de l’année, la direction drastique du gouvernement dans la gestion financière et monétaire a aidé l’économie vietnamienne à surmonter ses difficultés et à atteindre une croissance impressionnante malgré une conjoncture économique mondiale difficile. Selon eux, dans un contexte sans précédent, le ministère des Finances a mis en œuvre des politiques d’exonération, d’extension et de réduction des taxes et redevances.

Dinh Trong Thinh, ancien doyen du Département des finances internationales de l’Académie des finances, évalue que ces politiques ont été vivement appréciées par les entreprises et les particuliers.

Le Docteur Tô Hoài Nam, vice-président permanent et secrétaire général de l’Association viet-namienne des petites et moyennes entreprises, souligne que les politiques fiscales susmentionnées ont contribué à réduire les coûts pour les entreprises, les prix des produits et à stimuler la consommation domestique.

D’après l’économiste Vu Sy Cuong, de l’Académie des finances, “il est nécessaire de poursuivre les politiques fiscales pour stimuler la consommation intérieure et augmenter le nombre d’acheteurs de logements sociaux“.

Pour sa part, le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, affirme que le secteur financier continuera à mettre en œuvre des politiques budgétaires raisonnables pour dynamiser l’économie tout en assurant la stabilité macroéconomique et le contrôle de l’inflation, garantissant ainsi la sécurité financière nationale. Et d’ajouter que son ministère mène une politique budgétaire flexible, efficace et ciblée, et est déterminé à accompagner les entreprises pour les aider à surmonter leurs difficultés et à reprendre rapidement leurs activités de production. Selon lui, les politiques fiscales visant à les soutenir seront appliquées à long terme, car elles leur permettent de disposer de davantage de capitaux pour investir dans leur développement, contribuant ainsi à promouvoir la croissance macroéconomique et à améliorer la compétitivité nationale.

Photo : VNA/CVN

Assurer les équilibres majeurs

À la fin du premier trimestre, les recettes budgétaires avaient atteint 539.500 milliards de dôngs (22,11 milliards d’USD), en hausse de 9,8% en rythme annuel. D’ici la fin de l’année, le ministère des Finances mettra en œuvre une politique budgétaire proactive, raisonnable, flexible et efficace, en coordonnant étroitement la politique budgétaire avec d’autres politiques économiques pour maintenir les bases macroéconomiques, contrôler l’inflation, assurer les équilibres majeurs, promouvoir la croissance et développer durablement l’économie.

En outre, le ministère continuera à améliorer le cadre juridique relatif aux recettes budgétaires. Il proposera ainsi des solutions de politique fiscale appropriées pour réduire les difficultés des entreprises et des citoyens, et promouvoir la croissance économique.

Thê Linh/CVN