Bientôt la foire-exposition Mekong Food and Drink Show 2024 à Cân Tho

La foire-exposition des produits alimentaires et des boissons du delta du Mékong 2024 aura lieu du 5 au 8 décembre au Centre de promotion des investissements, du commerce, des foires et expositions de Cân Tho.

Il s'agit du plus grand événement commercial spécialisé dans les aliments, les boissons et les solutions d'emballage organisé dans la ville de Cân Tho (Sud), centre économique des 13 localités de la région du delta du Mékong.

L'événement devrait constituer une passerelle pour les fabricants et les distributeurs qui souhaitent élargir leurs marchés, transférer des technologies, rechercher des opportunités de coopération commerciale et exporter des marchandises.

C’est également l'occasion pour les entreprises de s’ajuster et se mettre en évaluant les derniers besoins et tendances du marché pour élaborer leurs politiques de développement en conséquence.

Mekong Food and Drink Show 2024 prévoit d’accueillir 250 exposants de centaines d’entreprises nationales et internationales spécialisées dans la production alimentaire et de boissons, présentant au public des milliers de produits et services en la matière. Les visiteurs ont également la possibilité d’assister à des colloques thématiques, sur les machines, les équipements et technologies de pointe du secteur et les dernières tendances de cette filière

Ils auront aussi l’opportunité de déguster gratuitement divers aliments et boissons et d’admirer des performances de chefs cuisiniers et de producteurs alimentaires de renom.

Texte et photo : Truong Giang/CVN