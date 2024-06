Innovation : les Vietnamiens de l’étranger stimulent le développement national

Photo : VNA/CVN

L'événement organisé par le Réseau d'innovation vietnamien en Europe (VINEU), visait à connecter les réseaux d'experts et d'intellectuels vietnamiens en Europe et à promouvoir le développement durable du Vietnam par l'innovation.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UE, Nguyên Van Thao, a souligné l'importance de l'innovation, qui est la clé du développement pour tous les pays du monde.

Le Vietnam a besoin de la coopération internationale pour promouvoir ce domaine et il est nécessaire de profiter des ressources des intellectuels vietnamiens d'outre-mer à travers le réseau d'innovation, a-t-il déclaré.

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh a affirmé que cet événement était une opportunité de créer des liens entre les intellectuels vietnamiens et internationaux.

Vietnam Innovation Day 2024 comprenait trois séances de discussion principales sur l'intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique ; l'environnement et les énergies renouvelables ; et des expériences en matière de transfert de technologie et d'investissement au Vietnam.

L'un des points forts de Vietnam Innovation Day 2024 est la promotion des liens et de la coopération entre les entreprises et les organismes de recherche. Grâce aux rencontres et aux échanges, les parties ont trouvé de nouvelles orientations et des opportunités potentielles de coopération visant à développer des projets innovants, contribuant au développement global du pays.

VNA/CVN