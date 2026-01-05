Promotions et offre abondante soutiennent la demande en fin d’année

À l’approche de la fin de l’année, marquée par la prolongation des congés du Nouvel An et la proximité du Têt lunaire, de nombreuses localités du Sud du Vietnam ont déployé simultanément des mesures visant à stimuler la consommation.

>> Festivités et voyages lors de la semaine des promotions la plus importante de l’année

>> Saigontourist ouvre le bal des promotions de fin d’année

Photo : VNA/CVN

Des réseaux de distribution modernes aux entreprises de production et aux marchés de gros, l’offre de marchandises a été préparée de manière précoce et abondante, accompagnée de vastes programmes de promotion, contribuant à maintenir le rythme du marché, à stabiliser les prix et à créer un élan pour la croissance de la nouvelle année.

Fin décembre 2025, l’atmosphère des achats dans les supermarchés et centres commerciaux des villes et provinces du Sud s’est montrée plus dynamique qu’à l’accoutumée.

Anticipant cette tendance, de nombreuses grandes enseignes de distribution telles que GO! Ou Lotte Mart Dong Nai, ont lancé des campagnes de promotions importantes et prolongées.

Parallèlement aux grands groupes, les chaînes de supermarchés nationales, dont Co.opmart, se sont également engagées activement dans ces actions de stimulation de la demande.

Selon l’Office national des statistiques, le chiffre d’affaires total de la vente au détail de biens et des services de consommation a progressé de 9,1% sur les onze premiers mois de 2025 en glissement annuel, indiquant une reprise de la demande malgré un contexte économique encore difficile.

Parallèlement aux efforts de stimulation de la consommation, la question de l’équilibre entre l’offre et la demande ainsi que de la stabilisation du marché demeure une priorité pour les autorités locales.

Le Comité populaire de la province de ng Nai a publié des directives demandant aux services concernés et aux entreprises d’élaborer rapidement des plans de production et de commerce, ainsi que des dispositifs d’approvisionnement en vue de la fin de l’année et du Têt lunaire du Cheval 2026.

Au marché de gros de Binh Diên, le plus important de Hô Chi Minh-Ville, les volumes de marchandises entrant sur le marché devraient fortement augmenter à l’approche du Nouvel An lunaire, notamment pour les viandes, les fruits et légumes ainsi que les fleurs.

Dans le même temps, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre les programmes de stabilisation du marché à grande échelle, avec des volumes de marchandises représentant une part significative des besoins de consommation du mois du Têt, contribuant à contenir l’inflation et à rassurer la population.

À l’approche de la haute saison des achats, la consommation de fin d’année dans les localités du Sud illustre une mobilisation proactive et coordonnée, de la production à la distribution.

VNA/CVN