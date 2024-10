Promotion du tourisme du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville à Singapour

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'ambassade du Vietnam à Singapour organisent du 21 au 26 octobre un programme de promotion du tourisme Vietnam - Hô Chi Minh-Ville.

Le programme comprend un séminaire de présentation du tourisme du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville et un événement de connexion d'entreprises.

Selon Lê Truong Hiên Hoà, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, la délégation vietnamienne comprend non seulement des agences de voyage, mais également des fournisseurs de transport et d'hébergement. En outre, les entreprises touristiques singapouriennes ont été invitées à des discussions et à des échanges commerciaux dans le cadre de cet événement.

Les participants devraient participer à diverses activités, notamment des réunions pour explorer l'offre touristique spécifiquement conçue pour le marché singapourien et des discussions sur les opportunités de croissance mutuelle des arrivées de touristes.

Pham Thanh Giang, représentante de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, a indiqué que sa compagnie exploite actuellement 21 vols par semaine entre Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et Singapour, et prévoit d'augmenter la fréquence à environ 35 vols par semaine d'ici 2025. Elle a exprimé son espoir d'une reprise rapide des vols reliant Singapour et Dà Nang, ville balnéaire au Centre du Vietnam.

Karen Tan, représentante de Deks Air à Singapour, a exprimé l'espoir que l'événement contribuerait à élargir les connexions au-delà de Singapour avec des entreprises à travers l'Asie et le monde, avec le Vietnam comme destination.

Le programme de promotion du tourisme comportera également un stand à l'ITB Asia, principal salon du voyage de la région, prévu du 23 au 25 octobre à Singapour.

VNA/CVN