Hôi An attire les visiteurs par de circuits touristiques attrayants

Ces dernières années, le tourisme à Hôi An s'est fortement développé, attirant un grand nombre de touristes nationaux et étrangers, surtout pendant la haute saison. Les visiteurs viennent non seulement pour admirer la beauté de la vieille ville, mais aussi pour découvrir de nombreuses activités et visiter la région.