Les restaurants végétariens bondés au 7e mois lunaire

Photo : VNA/CVN

Un représentant de l'hôtel Viên Dông, qui fait partie du tour - opérateur BenThanh Tourist, a déclaré que depuis le 3 août, les services des buffets végétariens sont augmentés et ce programme sera prolongé d'un mois pour répondre à la forte demande du 7e mois lunaire où se trouvent les fêtes de Vu Lan ou de Xa tôi vong nhân (littéralement "absolution des morts").

En particulier, les week-ends de cette période, l'hôtel organisera un buffet végétarien en soirée.

"Le prix actuel du buffet végétarien est de 189.000 dôngs, sans augmentation de prix les week-ends et jours fériés. Les clients bénéficieront d'une réduction de 10 % sur le prix des billets s'ils réservent un jour à l'avance", a souligné le représentant de l'hôtel.

L’hôtel Majestic a également commencé à proposer un buffet végétarien pendant les week-ends du mois de Vu Lan, à des prix allant de 189.000 dôngs pour les enfants et de 379.000 dôngs pour les adultes. L'année dernière, ce programme a reçu un accueil enthousiaste de la part de la population locale et des touristes, le nombre de billets vendus dépassant largement les attentes.

Photo : VNA/CVN

"Les clients sont souvent des familles et des amis de différentes catégories d’âge qui apprécient les plats végétariens pendant le mois d’absolution des morts. Ce prix est tout à fait raisonnable pour un service hôtelier standard 5 étoiles, il est donc accueilli positivement par les clients", a partagé un représentant de l'hôtel.

Dans les supermarchés tels que Co.opMart, Bach Hoa Xanh, ou encore Lotte..., de nombreux produits végétariens bénéficient d’un tarif promotionnel. L’offre est très large avec des produits tels que des soupes aux légumes, des rouleaux de printemps, ou des gâteaux confectionnés à partir de farine de tapioca ou de riz... préparés méticuleusement et à des prix très abordables.

La marché de la cuisine végétarienne a été très animé ces dernières années et de plus en plus de restaurants haut de gamme y participent. Saisissant la tendance au végétarisme des jeunes, certains restaurants se sont tournés vers des plats végétariens avec une diversité de préparation et de présentation.

Le milieu d’affaires affirme que le dynamique marché de la cuisine végétarienne est en partie dû à la tendance de plus en plus populaire à l’alimentation macrobiotique. De nombreux restaurants présentent des plats typiques de saison à base de légumes et de céréales vietnamiens pour préparer des plats riches en vitamines et bons pour la santé.

Même les restaurants chinois et japonais ont lancé des menus végétariens avec des méthodes de préparation élaborées, apportant une expérience culinaire différente aux convives.

Hoàng Lan/CVN