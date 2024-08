Les gâteaux traditionnels à base de palmier à sucre établissent un record

Le concours visait à préserver la valeur culturelle des gâteaux typiques du Sud à base de palmier à sucre.

Lors de l’événement, les artisans et les chefs ont utilisé des ingrédients locaux, notamment des feuilles de palmier à sucre, des écorces et du jus pour préparer des gâteaux traditionnels tels que le bánh bò nuong (gâteau aux nids d’abeilles grillé aux feuilles de pandan), le bánh da lon (gâteau étagé cuit à la vapeur) et le bánh uot tu vi (gâteau plat cuit à la vapeur).

Les organisateurs ont décerné un premier prix à l’équipe de Bà Ria - Vung Tàu, deux deuxièmes prix aux équipes du district de Tri Tôn, à An Giang, et de la province de Dông Nai et trois troisièmes prix à celles de Kiên Giang, Hô Chi Minh-Ville et du district de Cho Moi, à An Giang.

L’Organisation des records du Vietnam (VietKings) a décerné un certificat reconnaissant les 100 gâteaux, confectionnés par dix équipes lors de la compétition, comme un record vietnamien au Centre de promotion du commerce et de l’investissement d’An Giang.

Lê Trung Hiêu, directeur du centre, a déclaré que l’établissement du record revêt non seulement une importance culturelle, mais contribue également à promouvoir et à préserver les valeurs traditionnelles uniques de la région de Bay Nui à An Giang.

Cette reconnaissance contribue à stimuler le développement économique et touristique et à améliorer le niveau de vie de la communauté khmère à An Giang.

Le festival, qui se déroule du 3 au 11 août, attire la participation de 21 provinces et villes du pays, avec 400 stands présentant des gâteaux traditionnels, des produits touristiques, des articles du programme OCOP (À chaque commune son produit), des spécialités régionales et des plats locaux.

