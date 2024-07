Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre malaisien

>> Le Vietnam à un Salon des aliments et des boissons en Malaisie

>> Le PM reçoit le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie de Malaisie

>> Le Vietnam et la Malaisie intensifient leur coopération commerciale

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a respectueusement remercié Fadillah Yusof d'avoir partagé cette grande perte, décrivant ce geste comme une démonstration vivante du partenariat stratégique et de l'étroite amitié entre les dirigeants et les peuples des deux nations.

Il a également profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude aux autres dirigeants malaisiens pour avoir envoyé des messages de condoléances, et a affirmé que le Vietnam appréciait profondément les sentiments du gouvernement et du peuple malaisiens accordés au défunt chef du Parti, qui a consacré toute sa vie à l'œuvre de construction et de développement du pays, ainsi qu'à la promotion constante des relations avec la Malaisie en particulier et l'ASEAN en général.

Transmettant les plus sincères condoléances des dirigeants et du peuple malaisiens à leurs homologues vietnamiens et à la famille des personnes endeuillées, Fadillah Yusof a exprimé son admiration pour le dévouement inlassable ainsi que pour les grandes et importantes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la construction et au développement du pays au cours des décennies.

Il a affirmé que le chef du Parti vietnamien est un ami de la Malaisie et d'autres pays du bloc ASEAN. À cette occasion, les deux parties sont parvenues à un consensus sur plusieurs orientations visant à renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a suggéré aux deux parties de continuer de promouvoir activement la mise en œuvre des contenus échangés entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim lors de la visite officielle de ce dernier au Vietnam en juillet 2023, notamment en renforçant l'échange de visites et de contacts de haut niveau, en se soutenant mutuellement et en s'efforçant de signer prochainement un accord de coopération dans l'industrie halal, en poursuivant une coordination efficace et un traitement humanitaire pour les pêcheurs vietnamiens détenus conformément au droit international et aux bonnes relations entre les deux pays. Il a souligné le soutien à la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025.

Le vice-Premier ministre malaisien a affirmé que son pays était prêt à soutenir le Vietnam dans le développement du secteur Halal, à promouvoir la coopération dans les domaines de l'énergie verte, de l'énergie propre et de l'énergie renouvelable, de la transformation numérique, de la production de puces électroniques, de l'intelligence artificielle..., en s'efforçant d'atteindre un commerce bilatéral de 18 milliards d'USD par an dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour construire une communauté ASEAN durable, jouant un rôle central dans la gestion des questions stratégiques régionales et internationales, y compris la question de la Mer Orientale.

VNA/CVN