Le 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville attendu en été prochain

>> Faire du tourisme fluvial un produit premium

>> Retour sur l'histoire et le développement d’une ville fluviale de plus de 300 ans

>> Hô Chi Minh-Ville cherche à accélérer le développement du tourisme fluvial

>> Le transport fluvial, une clé pour la croissance et la décarbonation

Selon la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l’événement de cette année comprendra 22 activités culturelles, artistiques et sportives suivant une thématique transversale qui seront organisées dans de nombreux endroits, du centre-ville aux autres arrondissements et districts de Hô Chi Minh-Ville.

Elle a aussi souligné que l’industrie touristique visait à "faire du Festival fluvial de chaque année un événement emblématique de la ville". Sous le thème "Un bateau légendaire", l'édition 2024 promouvra le développement des produits touristiques typiques de Hô Chi Minh-Ville et de la région du Nam Bô (Sud), en diversifiant les événements et les festivals au service des habitants et des touristes. Elle a ajouté qu'en outre, l'objectif du festival 2024 était de "renforcer les liens avec les provinces et villes du Nam bô oriental et du Mékong afin de promouvoir le développement du tourisme et du commerce des produits locaux, en créant des connexions régionales et en accroissant la connectivité du festival. Parallèlement, l'événement aidera à coordonner avec les agences de voyages et les opérateurs de tourisme fluvial pour valoriser et développer les produits de tourisme fluvial et routier pendant le festival".

Diverses activités culturelles, sportives et touristiques

Se déroulant sur 10 jours, le festival de cette année s'étendra en termes d'ampleur et de durée avec une série d'activités culturelles, artistiques, sportives, gastronomiques, commerciales et de promotion du tourisme. La cérémonie d'ouverture est prévue dans la soirée du 31 mai prochain. Il s'agit d'un spectacle artistique majestueux, intitulé "Un bateau légendaire", qui rassemblera musique, danse contemporaine et technologie sur le fleuve Saigon. L'histoire du festival de cette année fait suite à celle de l'événement de 2023, intitulé "Saigon : la rivière qui raconte son histoire".

De nombreuses activités nautiques seront organisées à cette occasion, notamment le Championnat élargi de natation en rivière de Hô-Chi-Minh-Ville 2024, le premier Championnat de voile de Hô Chi Minh-Ville, des exhibitions de voiliers, de jet-skis, de planches à voile, de parapente, ainsi que des activités interactives de stand up paddle board (SUP).

En outre, une série d'autres activités est prévue, telles que : espace "Trên bên duoi thuyên" (succession d’embarcations au port) reproduisant le marché flottant du Nam bô occidental, Semaine des fruits de "Trên bên duoi thuyên", défilé sur la rivière sur une longueur d'environ 4 km, programme de développement de nouveaux produits selon le thème du Festival, programme de promotion du tourisme fluvial, expositions d'art en plein air et décoration artistique lumineuse du parc du quai Bach Dang, programme de coopération régionale pour le développement touristique avec les provinces et les villes, concours de cuisine fluviale, festival des fruits du Nam Bô, etc.

Selon le Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, lors du premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville en 2023, l'occupation des chambres a connu une augmentation de 20% par rapport à la normale. Les bateaux-restaurants ont atteint une capacité de 100%, entraînant une hausse des revenus de 23%. Les agences de voyages ont également enregistré une croissance de 15% pour les circuits fluviaux, tandis que le nombre de passagers sur la voie navigable urbaine a augmenté de 50%. Pendant les trois jours du festival, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 100.000 visiteurs nationaux et 54.000 visiteurs internationaux.

Concernant le programme de promotion du tourisme international, la directrice Nguyên Thi Anh Hoa a déclaré que pour l'année 2024, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville promouvait cette activité dans de nombreux pays du monde.

Texte et photos : Tân Dat/CVN