Les dix-huit marins vietnamiens, secourus en mer, se préparent à rentrer chez eux

Photo: qdnd/CVN

Selon le rapport du capitaine, le moteur du navire marchand Dolphin 18 a cessé de fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles, marquées par des vents violents et une mer agitée, obligeant l'équipage à émettre un signal de détresse. Le Nicolai Maersk a reçu cet appel et confirmé son intervention avant que le Dolphin 18 ne sombre rapidement.

Les médias locaux ont rapporté que les 18 marins à bord du Dolphin 18 avaient été secourus par le Nicolai Maersk, un navire immatriculé à Hong Kong (Chine). L'incident s'est produit le 11 janvier, à environ 274 milles nautiques au sud-ouest de Vung Tàu.

L'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) a précisé que son Centre de coordination du sauvetage maritime (MRCC) avait reçu un appel d'urgence du Nicolai Maersk, opérant dans la zone de recherche et de sauvetage maritime de Singapour. Le MRCC a coordonné les opérations et diffusé un avis maritime demandant aux navires à proximité de surveiller et de signaler toute information sur le navire en détresse.

Le Nicolai Maersk a secouru les 18 membres de l'équipage grâce à des canots de sauvetage, et tous ont été débarqués au port de Tanjung Pelepas, en Malaisie. Les démarches administratives pour leur rapatriement sont en cours.

VNA/CVN