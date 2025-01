La vague de froid devrait s’intensifier, le Nord grelotte toujours

Le Nord du Vietnam devrait connaître une nouvelle vague d’air froid intensifié le 15 janvier, qui fera que la région maintiendra des conditions sèches et ensoleillées pendant la journée, avec un froid intense et du gel la nuit pendant plusieurs jours consécutifs.

Photo : VNA/CVN

La forte baisse des températures dans certaines régions montagneuses a provoqué la formation d’une épaisse couche de givre au sommet de la montagne de Lao Thân dans la province de Lào Cai, recouvrant la végétation et le paysage montagneux.

La vague de froid en cours s’installe sur les localités du Nord depuis quelques jours, provoquant une baisse significative des températures et plonge la région dans un froid profond. La nouvelle vague de froid devrait apporter des vents glacés et un froid glacial, en particulier dans les zones montagneuses où les températures approchent le point de congélation.

Le 12 janvier au matin, un front froid de plus en plus actif a fait chuter les températures au sommet du mont Fansipan, dans la ville de Sa Pa, province de Lao Cai, jusqu’à -8°C, ce qui a entraîné la formation de givre et de glace.

Les météorologues locaux ont noté que -8 °C n’était pas la température la plus basse jamais enregistrée à Fansipan, car dans certains cas, le mercure est descendu à -10°C.

Photo : VNA/CVN

Non seulement il faisait extrêmement froid au sommet du mont Fansipan, mais le centre de la ville de Sa Pa a également connu des températures très basses.

Il est conseillé aux habitants de prendre des précautions pour rester au chaud et protéger leur santé, en particulier les personnes âgées et les enfants, qui sont plus vulnérables au froid. Le bétail et les cultures de la région étant également en danger, et les autorités locales exhortent les agriculteurs à mettre en œuvre des mesures de protection.

Alors que le froid de canard persiste, le Nord du Vietnam devrait connaître un ciel nuageux, de la bruine et du gel dans les zones de haute altitude. Ces conditions glaciales soulignent le passage saisonnier de la région aux profondeurs de l’hiver.

VNA/CVN