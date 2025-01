More Hanoi, un modèle de start-up sur mesure pour les malvoyants

Le café s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé "Formation aux métiers du mélange de boissons et création d’emplois pour les aveugles au Vietnam", mis en œuvre par l’Association des malvoyants du Vietnam, avec le soutien de Siloam International, et grâce à un financement de l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA). Pour Dinh Viêt Anh, la vice-présidente de l’Association des malvoyants vietnamiens, il s’agit avant tout d’une expérience.

"Il s’agit du premier projet de formation au mélange de boissons et de création d’emplois pour les malvoyants au Vietnam. Les étudiants ne sont pas seulement formés aux techniques de préparation de boissons, ils sont également formés aux compétences en matière de la clientèle et de communication sociale", nous dit-elle.

L’objectif est de former 36 aveugles à travers 6 ateliers de formation en 3 ans, de 2024 à 2026 et d’ouvrir 3 cafés, comme nous l’explique Pham Xuân Truong, le directeur du Centre de formation des agents de réadaptation pour aveugles, rattaché à l’Association des malvoyants vietnamiens.

"Notre centre continuera à développer ce programme de formation, en même temps qu’une chaîne de café, l’idée étant d’accroître les possibilités de carrière pour les aveugles, non seulement à Hanoi, mais également dans tout le pays", précise-t-il.

Chaque boisson préparée par une personne malvoyante est le résultat d’efforts pour surmonter bien des difficultés.

"Verser de l’eau dans la bouteille pour mélanger est difficile pour moi car je ne vois pas clairement la quantité d’eau. Je dois compter dans ma tête le temps qu’il faut pour parvenir à la quantité souhaitée selon tel ou tel débit: ça demande de l’entraînement", raconte Thân Thuy Hang, une employée de More Hanoi.

La formation professionnelle et la création d’emplois dans le domaine du mélange de boissons pour les aveugles profitent bien sûr à ces derniers, mais ont également un impact positif sur la société en général.

Les malvoyants apprennent non seulement un nouveau métier, mais se voient aussi offrir des opportunités d’ouvrir des cafés, d’améliorer leur vie et de devenir financièrement indépendants. Pour Lê Thi Tuong Thu, présidente du syndicat du ministère du Plan et de l’Investissement, c’est l’un des aspects les plus intéressants du projet.

"Avec leurs efforts, les personnes aveugles et handicapées peuvent posséder des entreprises et créer des emplois pour d’autres personnes aveugles et handicapées. Elles encouragent donc d’autres personnes en difficulté à progresser dans la vie", note-t-elle.

L’espace convivial, chaleureux et verdoyant du café More Hanoi permet à tout convive de se sentir détendu. Chaque boisson contient les efforts et l’affection du personnel, ainsi qu’un message d’amour et de croyance dans les capacités des aveugles. Luu Minh Hoa, qui est une cliente, y est particulièrement sensible…

"J’ai été assez surprise de constater que ce café était géré par des aveugles. Je dois dire que les boissons qui sont servies ici sont vraiment excellentes, en tout cas…", confie-t-elle.

Le More Hanoï n’est pas simplement un café, mais un modèle commercial créatif, offrant un environnement de travail humain et créant davantage d’opportunités d’emploi pour les aveugles.

