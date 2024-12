Le Vietnam et la Finlande partagent leurs expériences en gestion des eaux souterraines

Le Département de la gestion des ressources en eau du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et l’ambassade de Finlande au Vietnam ont organisé mercredi 11 décembre à Hanoï un séminaire d’échange d’expériences en matière de gestion des eaux souterraines.

>> Vietnam et Finlande coopèrent étroitement pour la transformation verte

>> Le Vietnam et la Finlande renforcent leur coopération pour un avenir vert

Photo : VNA/CVN

Présentant l’événement, le directeur adjoint du Département de la gestion des ressources en eau, Ngô Manh Hà, a déclaré que le développement socio-économique de ces derniers temps a entraîné une augmentation de l’extraction des eaux souterraines. Parallèlement, l’urbanisation a entraîné une cimentation de surface, réduisant l’infiltration des eaux de pluie et des eaux de surface dans les eaux souterraines, entraînant par la suite une baisse des niveaux d’eau et une dégradation des aquifères souterrains.

Des signes de dégradation des aquifères souterrains sont apparus dans le delta du Mékong, à Hô Chi Minh-Ville et dans de nombreuses zones urbaines du Vietnam, a-t-il souligné.

Le Vietnam et la Finlande entretiennent une coopération de longue date dans le secteur de l’eau, a indiqué le responsable, ajoutant que le séminaire a donné l’occasion aux deux parties de partager leurs expériences en matière de gestion des eaux souterraines, en particulier lorsque la Loi sur les ressources en eau de 2023 est entrée en vigueur le 1er juillet 2024.

Cette loi comprend des réglementations sur la protection des ressources en eaux souterraines et la recharge artificielle pour restaurer les eaux souterraines dans les zones confrontées à la dégradation et à l’épuisement, dans un contexte d’évaluations selon lesquelles les ressources en eau du Vietnam sont surabondantes mais aussi trop insuffisantes et trop polluées.

Partageant certaines expériences de la Finlande, Maija Seppala, conseillère en politique de développement à l’ambassade de Finlande au Vietnam, a déclaré que la Finlande a fait des progrès significatifs dans la gestion des ressources en eaux souterraines en établissant un cadre de gestion des eaux souterraines qui est considéré comme l’un des plus complets du genre au monde.

Elle a déclaré que la Finlande a mis en place un réseau de surveillance des eaux souterraines pour suivre la qualité et la quantité de l’eau et détecter les tendances en matière de niveaux d’eau, de pollution et d’épuisement. Cette surveillance permet de garantir que les problèmes liés aux eaux souterraines tels que la pollution ou la surextraction sont identifiés tôt et traités rapidement.

Lors du séminaire, les experts finlandais ont également partagé leurs expériences en matière de projets de recharge des eaux souterraines mis en œuvre au Vietnam. Ils ont suggéré au Vietnam d’appliquer les réglementations les plus avancées au monde en matière de gestion des eaux souterraines et de recharge artificielle.

VNA/CVN