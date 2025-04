Le PM pousse à libérer le potentiel de transport dans le delta du Mékong



Libérer tous les modes de transport, notamment routier, aérien, maritime, fluvial et ferroviaire, est essentiel pour sortir le delta du Mékong de la pauvreté et stimuler sa croissance, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

S'exprimant lors d'une conférence à Cân Tho le 21 avril pour faire le point sur l'avancement des grands projets d'infrastructures de transport dans le Sud, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que chaque génération doit contribuer à la réalisation de cet objectif primordial.

Photo : VNA/CVN

Selon le plan du réseau routier 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, la région comptera 1.256 km de routes, dont trois voies rapides verticales et trois voies rapides horizontales.

Actuellement, 121 km de voies rapides verticales ont été achevés, dont Bên Luc - Trung Luong - My Thuân (91 km), My Thuân - Cân Tho (23 km) et le pont My Thuân 2 (7 km). Entre 2021 et 2025, dix projets d'autoroutes supplémentaires totalisant 432 km sont en cours de réalisation. 703 km supplémentaires sont prévus prochainement, dont la ligne Cà Mau - Dât Mui (90 km).

Grâce à une supervision gouvernementale rigoureuse et à une coopération locale, des problèmes tels que le défrichement et l'approvisionnement en matériaux de construction ont été en grande partie résolus, permettant une mise en œuvre plus fluide.

Les principaux projets comprennent Cân Tho - Cà Mau (110 km), dont l'achèvement est prévu d'ici 2025 ; Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang (191 km), dont l'achèvement est prévu en juillet 2026 ; et Cao Lanh - An Huu, dont l'achèvement est prévu pour 2027. Parallèlement, les travaux du projet My An - Cao Lanh débuteront en juin 2025, ceux des projets Cao Lanh - Lo Te et Lo Te - Rach Soi étant prévus pour 2025, et la route Hô Chi Minh (Rach Soi - Bên Nhât, Go Quao - Vinh Thuân) et le pont Rach Miêu 2 devraient tous être achevés cette année.

Dans le domaine aérien, la région compte actuellement quatre aéroports : Cân Tho, Cà Mau, Rach Gia et Phu Quôc. Une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho (174 km) devrait faire l'objet d'investissements avant 2030, et une extension future jusqu'à Cà Mau est à l'étude.

Le réseau maritime comprend 12 ports maritimes répartis dans toutes les localités du delta, tandis qu'un vaste réseau de voies navigables intérieures et de corridors logistiques est en cours de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que, dans des circonstances particulières, grâce à des efforts et des méthodes extraordinaires, des résultats exceptionnels ont été obtenus, dépassant les objectifs initiaux.

Il a souligné trois exigences clés pour tous les projets d'infrastructures : achèvement dans les délais ou en avance, haute qualité et aucun dépassement de coût, ajoutant qu'il faut une corruption zéro et un strict respect des normes environnementales.

Le Premier ministre a chargé le ministère de la Construction de publier la semaine prochaine des directives sur l'adoption de technologies de pointe pour accélérer la construction.

Les matériaux de construction étant désormais largement sécurisés, il a appelé les ministères concernés à accélérer la réaffectation du sable et le transfert des droits miniers entre les projets afin de garantir une utilisation efficace des ressources. Le ministère des Finances a été chargé de garantir un financement suffisant.

Photo : VNA/CVN

S'inspirant de la Grande Victoire du Printemps de 1975, le Premier ministre a appelé à une action "plus rapide, plus audacieuse et plus importante" dans le développement des infrastructures de transport, affirmant que chaque année doit être meilleure que la précédente et que chaque mandat doit surpasser le précédent. Il a mis l'accent sur une vision à long terme qui privilégie les intérêts nationaux.

D'ici la fin du mandat actuel, la région devrait disposer de 600 km d'autoroutes, avec un objectif d'au moins 1.300 km d'ici 2030, soit 100 km de plus que prévu initialement.

Des projets d'agrandissement des aéroports de Phu Quôc, Cà Mau et Rach Gia sont également en cours, les collectivités locales étant responsables du défrichement. Les principaux ports maritimes en cours de développement sont Cai Cui, Trân Dê et Hon Khoai.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'un développement global et inclusif, fondé sur la transparence et la responsabilité, avec des responsabilités, des échéanciers et des résultats clairs.

Il a réitéré les principes de garantir les avantages de l'État, des citoyens et des entreprises, et de dire non à la corruption et au gaspillage des biens et ressources publics.

Au-delà des transports, le gouvernement prévoit des initiatives pour lutter contre l'affaissement des sols, l'érosion et la salinité, et pour améliorer les soins de santé, l'éducation et le développement des ressources humaines, a-t-il déclaré.

VNA/CVN