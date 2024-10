L'Allemagne s'intéresse au marché du travail vietnamien

Dans le cadre de sa tournée en Allemagne, l'après-midi du 9 octobre (heure locale), le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc et une mission vietnamienne ont travaillé avec l’Association fédérale des petites et moyennes entreprises (BVMW), considérée comme "l'épine dorsale de l'économie allemande".

Lors de la séance de travail, le PDG de BVMW International, Andreas Jahn, a déclaré que BVMW était la plus grande association d'entreprises en Europe avec 960.000 membres et des bureaux de représentation dans 85 pays à travers le monde, dont le Vietnam.

Il a souligné que le Vietnam était un partenaire très important et que l'association soutenait ses entreprises membres dans l'expansion des marchés et l'accroissement de la compétitivité dans des domaines clés.

Lors de la réunion, les représentants de huit entreprises de BVMW ont formulé des propositions au vice-Premier ministre et à la délégation vietnamiens sur les contenus liés à la coopération et aux investissements dans les domaines de la conversion énergétique, de la protection de l'environnement, de l'innovation...

Ils ont souligné le potentiel de coopération entre le Vietnam et l'Allemagne dans l'offre de main-d'œuvre et la formation de ressources humaines hautement qualifiées pour les professions médicales, l’hôtellerie-restauration, le développement des infrastructures, les technologies biologique et chimique, le matériel médical, l’éducation,...

Le vice-Premier ministre a hautement apprécié le rôle de l'association allemande et espéré qu'elle continuerait à jouer le rôle de pont pour informer les entreprises allemandes de s'informer sur les opportunités d’investissement au Vietnam ainsi que relier les entreprises vietnamiennes et présenter leurs produits sur le marché allemand.

Hô Duc Phoc a suggéré aux entreprises allemandes d'explorer les opportunités d’investissement au Vietnam dans les domaines de la haute technologie et des énergies renouvelables (éolien, gaz, solaire) ; des autoroutes, des lignes ferroviaires à grande vitesse, des technologies de l'information, de l’intelligence artificielle,... mais aussi dans la formation et la mise à disposition de ressources humaines pour le marché du travail allemand.

Le Vietnam est toujours cohérent dans sa politique d'investissement, respecte ses engagements et protège les droits et intérêts légitimes des entreprises, a-t-il déclaré, tout en invitant la BVMW et des représentants d'entreprises allemandes à venir au Vietnam pour sonder le marché.

Les entreprises allemandes ont pris note des propositions de la partie vietnamienne, reconnaissant les atouts du pays notamment le potentiel de son marché du travail, domaine qui intéresse beaucoup l'Allemagne. Elles ont également partagé avec la partie vietnamienne ses besoins spécifiques en main-d'œuvre, notamment dans les domaines des services, de l'hôtellerie-restauration et de la formation professionnelle...

