Lumière, caméra, histoire! Charlie Chaplin revient en exposition à Hanoi

Des dizaines d’objets liés à la légendaire star du cinéma muet Charlie Chaplin sont exposés au Sofitel Legend Metropole Hanoi, offrant ainsi aux visiteurs l’occasion de découvrir l’une des plus grandes collections privées au monde célébrant le "plus grand clown du monde".

L’exposition "Charlie Chaplin : Échos d’une légende" se tient au luxueux hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi, vieux de 124 ans, où Chaplin et son épouse, l’actrice Paulette Goddard, passèrent leur lune de miel en 1936. L’exposition présente des objets précieux de la collection privée du collectionneur australien Paddy MacDonald.

L’exposition comprend une sélection rare d’affiches de cinéma, des partitions originales centenaires et le numéro du TIME Magazine du 6 juillet 1925, qui marquait la première apparition d’un acteur en couverture de cette influente publication américaine. Ces antiquités, collectées progressivement sur une période de 40 ans, proviennent de près de 50 pays, dont l’Australie, les États-Unis, l’Irlande, la France et Cuba, offrant un aperçu intime de la vie et de l’héritage de cet acteur et cinéaste légendaire.

Lors du vernissage de l’exposition, MacDonald a évoqué l’héritage de Chaplin et le pouvoir durable de la culture, soulignant que « la culture est l’une des caractéristiques de l’hôtel Metropole Hanoi », citant l’acteur lui-même, qui a déclaré : "La culture fait plus pour changer les choses que la législation ou les articles universitaires ; elle nous donne des héros et nous aide à accumuler de la force intérieure".

C’est la toute première fois qu’une partie de la collection MacDonald est exposée en Asie, et plus précisément au Sofitel Legend Metropole Hanoi, un lieu tout indiqué compte tenu de son lien historique avec Chaplin.

"Nous sommes très honorés que le Sofitel Legend Metropole Hanoi soit sa prochaine destination", a déclaré George Koumendakos, directeur général de l’hôtel. « Aujourd’hui, l’une de nos suites de l’aile Héritage porte fièrement le nom de Chaplin, et cet hommage personnalisé célèbre ce lien durable.»

L’héritage laissé par l’acteur à l’hôtel est véritablement exceptionnel. L’élégante suite Charlie Chaplin, située au troisième étage de l’aile Héritage récemment rénovée, dégage une atmosphère romantique avec ses œuvres d’art et son balcon donnant sur le parc Con Cóc ou Diên Hông, ancien parc Chavassieux.

Fondé en 1901, le Sofitel Legend Metropole Hanoi a accueilli au fil des décennies de nombreux chefs d’État et membres de familles royales, ainsi que des acteurs de renommée mondiale comme Chaplin, des écrivains, des musiciens et d’autres sommités culturelles.

L’exposition "Charlie Chaplin : Échos d’une légende" est présentée dans les halls des ailes Patrimoine et Opéra de l’hôtel jusqu’au 22 juillet.

