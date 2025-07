Tourisme musical au Vietnam : une mélodie qui séduit voyageurs et professionnels

Le tourisme musical s'affirme progressivement comme une tendance de fond au Vietnam, promettant d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'"industrie sans fumée" du pays. Cette synergie entre musique et voyage attire une clientèle nationale et internationale, désireuse de découvrir le pays sous un angle inédit.

Ces dernières années, le Vietnam a vu se multiplier les événements musicaux d'envergure. Devenu une destination prisée pour les tournées internationales, le pays a accueilli des méga-concerts d'artistes tels que BLACKPINK, Westlife ou G-Dragon à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Ces spectacles ont non seulement rempli les stades, mais aussi drainé des dizaines de milliers de fans vietnamiens et étrangers. Parallèlement, la scène locale n'est pas en reste, avec le succès retentissant de programmes comme "Anh trai vượt ngàn chông gai" ou "Anh trai say Hi". Selon les organisateurs, chaque émission a réuni entre 50.000 et 70.000 spectateurs, témoignant d'un engouement manifeste du public pour ce type de divertissement.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des grands festivals, des offres plus exclusives voient le jour. L’opérateur Paradise Vietnam se positionne en pionnier en intégrant des expériences musicales à ses croisières de luxe dans la baie de Ha Long. Selon Hoàng Van Công, responsable des croisières Paradise Delight, la demande des touristes vietnamiens pour des séjours alliant détente et musique est en pleine croissance. "Bien que le concept soit récent au Vietnam, les Vietnamiens se montrent de plus en plus enclins à investir dans des expériences à forte valeur émotionnelle", explique-t-il.

L’Administration nationale du tourisme considère que le mariage entre musique et voyage constitue une orientation stratégique pour développer des produits spécifiques, visant à prolonger la durée de séjour et à augmenter les dépenses des visiteurs. Le directeur général de l’Administration, Nguyên Trùng Khanh, souligne que "la création d’expériences profondes et personnalisées ainsi que la diversification des produits constituent une stratégie à long terme. La musique joue un rôle particulier pour lier les émotions des touristes à la destination".

Un véritable levier de développement

Bien plus qu'une simple association de secteurs, le tourisme musical se conçoit comme un véritable voyage sensoriel et émotionnel. Il séduit un large public, des jeunes férus de culture aux voyageurs internationaux en quête de découvertes locales, en passant par ceux qui recherchent des expériences relaxantes et intimistes. Une enquête menée début 2024 par Paradise Vietnam confirme d'ailleurs que pour 85% des voyageurs interrogés, la musique enrichit considérablement la valeur émotionnelle de leur séjour.

Photo : CTV/CVN

Des défis demeurent néanmoins. Le représentant de Paradise Vietnam pointe notamment la faible notoriété de ce modèle sur le marché et une certaine hésitation des consommateurs face aux coûts. De plus, l'organisation de tels événements reste complexe, tributaire des agendas des artistes, des droits d'auteur et des contraintes techniques, ce qui exige une coordination fine entre tour-opérateurs et producteurs.

Malgré ces obstacles, les signaux du marché sont prometteurs. De plus en plus d’entreprises touristiques nouent des partenariats avec des artistes pour créer des circuits thématiques, s’inspirant de modèles éprouvés en République de Corée, au Japon ou en Thaïlande, comme les "fan-tours" axés sur une idole ou un événement.

Cette approche s’aligne parfaitement avec la stratégie nationale de développement touristique à l’horizon 2030, qui a identifié le tourisme événementiel comme l’un des axes prioritaires.

En définitive, la musique ne se contente pas d’étoffer l’offre touristique vietnamienne ; elle en amplifie la portée émotionnelle. Grâce à des investissements ciblés, une vision stratégique claire et l’adhésion des voyageurs, le tourisme musical semble bien parti pour composer la nouvelle « mélodie » d’une industrie touristique vietnamienne plus créative et inspirante pour la décennie à venir.

VNA/CVN