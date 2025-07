Clap de début pour la Semaine du film indien à Nghê An cette semaine

>> Renforcement de la compréhension mutuelle et des échanges culturels entre le Vietnam et l'Australie

>> Ouverture du 3e Festival du film asiatique de Dà Nang

>> Dà Nang : le Festival du film asiatique en pleine ascension

La cérémonie d’ouverture est prévue le 4 juillet à 19h30 avec la projection de "Dangal", un film dramatique biographique sportif indien, produit et réalisé par Nitesh Tiwari, sorti en 2016. Le film raconte l’histoire inspirante de lutteuses qui surmontent les stéréotypes de genre dans le sport.

Au cours des jours suivants, le public pourra découvrir plusieurs autres films remarquables, dont "Roar of the Lion", qui met en avant le courage, l’honneur et l’esprit sportif ; "English Vinglish", une histoire touchante sur la confiance en soi et l’émancipation personnelle ; et "Zindagi Na Milegi Dobara", un récit inspirant sur la découverte, l’amitié et le sens de la vie.

Les films sélectionnés reflètent la diversité, la profondeur et l’esprit moderne du cinéma indien, reconnu pour sa capacité à allier tradition et innovation, et profondeur intellectuelle et divertissement populaire.

Le festival est organisé par l’ambassade d’Inde au Vietnam et les autorités de Nghê An dans le but de faire découvrir le cinéma indien au public vietnamien et de renforcer les échanges culturels entre les deux pays.

Le cinéma indien est l’un des plus prolifique au monde. L’Inde produit en moyenne 1.600 films par an, soit plus que n’importe quel autre pays au monde, une industrie largement dominée par le cinéma de Bollywood en langue hindi.

Avec sa multitude de langues et ses spécificités culturelles, l’Inde compte en effet nombre de cinémas régionaux diffusés seulement dans leurs États d’origine. Elle exporte ses productions à travers le monde, notamment en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord.

VNA/CVN